Přijde Madrid o další hvězdu? Sinner stále váhá, ale zahodil by obrovskou šanci
Sinner měl po fantastickém závěru sezony, kdy ovládl bez ztráty setu Masters v Paříži a následně i Turnaj mistrů, horší začátek roku. Jeho prohry v semifinále Australian Open s Djokovičem a ve čtvrtfinále v Dauhá s Jakubem Menšíkem vyvolaly různé spekulace, ty však Ital rychle smetl ze stolu.
Na dalších třech tisícovkách v Indian Wells, v Miami i na antuce v Monte Carlu ztratil jediný set, ukázal svou dominanci na těchto prestižních akcích a vrátil se na pozici světové jedničky. Z trůnu sesadil svého největšího rivala Alcaraze a v čele pořadí určitě ještě několik dalších týdnů vydrží.
Španěl totiž doplatil na náročný program, tento týden si na turnaji v Barceloně si poranil pravé zápěstí a musel z domácí pětistovky odstoupit po jednom odehraném duelu. Zároveň byl nucen odhlásit se z následujícího turnaje Masters v Madridu, kde chyběl i loni. Kvůli zranění do španělské metropole nepojede ani Djokovič.
Sinner by tak v oslabené konkurenci měl velkou šanci na další prestižní titul a zvýšit svůj bodový náskok v čele pořadí. Pokud by se mu podařilo na antukových dvorcích v Caja Mágica kralovat, stal by se prvním hráčem v historii, který v sezoně ovládl první čtyři tisícovky a zároveň pět těchto podniků v řadě. Navíc by se přiblížil ke zkompletování všech velkých trofejí. Už mu chybí jen Madrid, Řím, French Open a olympijské hry.
Právě následující velké podniky po tom španělském mají však pro Itala daleko větší váhu. Rozhodně by si přál uspět na největším domácím turnaji, kde loni padl ve finále a jeho největším cílem je rozhodně French Open, v loňském souboji o titul zahodil dvousetové vedení a tři mečboly proti Alcarazovi.
Svou účast na blížící se tisícovce, která startuje 22. dubna, tak aktuální lídr žebříčku ještě zvažuje. Rozhodnout by se měl až po příjezdu do Madridu, kam měl podle italského webu La Gazzetta odcestovat v sobotu večer a v neděli by měl absolvovat první trénink. Má v plánu také účast na slavnostním předávání cen Laureus.
Aby se mohl odhlásit, musí předložit lékařskou zprávu potvrzující existenci zranění. Pokud tak neučiní, bude čelit penalizaci v žebříčku ATP, protože na jednom z povinných turnajů získá 0 bodů, což povede k významné finanční ztrátě, promešká bonusový fond na konci roku a bude muset zaplatit pokutu. Skutečnost, že italským médiím sdělil, že konečné rozhodnutí učiní až na místě, naznačuje, že buď má nějaké lehké zranění, nebo je ochoten výše uvedené důsledky přijmout.
V Madridu se Italovi nikdy nedařilo. Ve třech odehraných ročnících se nikdy nedostal dál než do čtvrtfinále, do kterého zde postoupil pouze před dvěma lety při své poslední účasti. Z turnaje ale následně odstoupil. Navíc je zde větší nadmořská výška a turnaj je známý svými specifickými podmínkami, které se od následujících podniků výrazně liší. Pokud by se Sinner rozhodl následující akci vynechat, dobrovolně by se připravil o jednu z největších šancí kariéry. Na druhou stranu je zřejmé, že jeho hlavní cíle leží jinde.
Těžká rána pro Madrid: Alcaraz ani Djokovič kvůli zranění hrát nebudou
