Sinner o návrat na pozici jedničky nezabojuje. Vynechá Masters v Paříži i Davis Cup
Sinner se právě připravuje na štědře dotovanou exhibici Six Kings Slam v Rijádu, kde společně s dalšími pěti hvězdnými hráči bude usilovat o výhru v hodnotě 6 milionů dolarů. Ital zde oznámil i svůj následující program a jeho volba ukazuje, že už se nepokusí přeskočit svého největšího rivala Alcaraze.
Druhý hráč světa se po exhibici přesune na pětistovku do Vídně, která začíná příští týden. Zde může získat 500 bodů v případě zisku titulu, jelikož zde loni nehrál. Španěl v tomto týdnu nemá v plánu žádný turnaj, na rozdíl od Sinnera se ale bude připravovat na Masters v Paříži.
Poslední letošní tisícovku se podle informací z italských médií Ital rozhodl vynechat, aby si odpočinul před vrcholem závěru sezony, kterým je Turnaj mistrů v Turíně, kde je obhájcem titulu. I v případě triumfu si tak nepřičte žádné body a Alcaraze tak do konce sezony na čele žebříčku už ohrozit nemůže.
Sinner novinářům prozradil také to, že se nebude účastnit finálového turnaje Davis Cupu v Boloni, který je na programu od 18. do 23. listopadu. Právě druhý hráč světa byl v posledních dvou letech hlavním strůjcem triumfu Italů na této slavné týmové soutěži.
