Sinner o zranění: Není se čeho bát. Carlos? Tlačí mě na hranu možností
"Po podání ve druhém setu za stavu 4:3 jsem cítil jen malé škubnutí. Po ošetření jsem se cítil mnohem, mnohem lépe," vysvětlil Sinner. "V jednu chvíli jsem už nic necítil. Podával jsem opět tak, jak jsem zvyklý, takže bylo všechno v pořádku. Není se čeho bát. Ale raději jsem odešel z kurtu, abych se nechal ošetřit. Takže je všechno v pořádku."
Ital, jenž se probojoval do svého pátého grandslamového finále v řadě, usiluje o svou pátou velkou trofej. Vyhrál tři ze čtyř posledních grandslamů a v nedělním finále se pokusí přidat další, pokud porazí svého rivala Carlose Alcaraze.
"Úžasné statistiky. Nikdy by mě nenapadlo, že tohle dokážu, když jsem se stal profesionálem, a teď jsem tady, takže je to skvělé," řekl Sinner. "Myslím, že pět finále grandslamů v řadě je něco výjimečného. Konzistentnost a to, jak se dostávám do závěrečných fází největších turnajů, je úžasné. Ale zároveň vím, že v neděli mě čeká velmi důležitý den, a pak uvidíme."
Obhájce titulu si je vědom, že proti Alcarazovi to nebude jednoduché. Španěl vede ve vzájemné bilanci 9:5. Ve finále Roland Garros měl Sinner tři mečboly, ale nakonec neuspěl. V All England Clubu se ale Alcarazovi odplatil a získal wimbledonskou trofej.
"Miluji tyto výzvy. Rád se stavím do těchto pozic. Je to někdo, kdo mě tlačí na hranice možností, což je skvělé, protože pak máte nejlepší zpětnou vazbu, jakou jako hráč můžete mít," řekl Sinner.
"V poslední době jsme se proti sobě střetli docela často, takže se věci trochu liší. Vždycky, když vstoupíme na kurt, se snažíme jeden na druhého něco vymyslet. Pro náš sport je takhle rivalita skvělá a já se na to těším,“ dodala úřadující světová jednička.
Sinner si i na US Open zahraje o titul, New York se dočká historického momentu
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře