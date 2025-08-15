Sinner objasnil obnovu spolupráce s Ferrarou. Zná dobře mé tělo, řekl Ital
Jannik Sinner kondičního trenéra Ferraru i svého fyzioterapeuta loni v létě propustil s vysvětlením, že v ně ztratil důvěru. Před třemi týdny však oba znovu angažoval. "Tehdy to byla jiná situace. Teď je všechno jinak. Potřebuju momentálně někoho, kdo zná dobře mé tělo," vysvětlil úřadující wimbledonský šampion. "Než se to stalo, spolupracovali jsme dva roky a jeho práce mi moc pomohla. Teď se znovu zaměříme na konzistenci a výkony na té nejvyšší úrovni," dodal při probíhající tisícovce v Cincinnati.
Sinner měl pozitivní nález loni v březnu na turnaji v Indian Wells na klostebol. Po vysvětlení, že se mu dostal do těla při masáži jeho fyzioterapeuta, dostal jen tříměsíční trest, který si odpykal letos po triumfu na Australian Open. O žádný grandslam nepřišel a vrátil se na domácím turnaji v Římě, kde stejně jako na French Open prohrál finále s Carlosem Alcarazem
"Pracovali jsme na každé oblasti mého těla: mobilitě, stabilitě a dokonce se zlepšila i moje tělesná vytrvalost. Myslím, že odvedl skvělou práci," popisoval předchozí zkušenosti s Ferrarou. "S Marcem Panichim jsem si také rozuměl, ale možná nebyl tou nejlepší volbou. Z Umberta jsem měl vždycky dobrý pocit," komentoval nedávné změny ve svém týmu, těsně před Wimbledonem totiž propustil Panichiho.
Ferrara kvůli chronickým problémům sprej s obsahem klostebolu léta používal a fyzioterapeuta Giacoma Naldiho prý upozorňoval, že s tenistou tento přípravek nesmí přijít do styku. Právě loni touto dobou vyšla kauza najevo. Ital však při svých výkonech na kurtu nedal nic znát a předvedl perfektní závěr roku, během kterého vyhrál Masters v Ohiu, US Open, Šanghaj, Turnaj mistrů i týmový Davis Cup.
