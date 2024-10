Sinner: Obnovení procesu mě překvapilo. Ale stále věřím, že to dopadne dobře

Jannik Sinner věří, že i přes odvolání Světové antidopingové agentury (WADA) vyjde ze své dopingové kauzy bez trestu. Vítěz letošního Australian Open a US Open to řekl novinářům na turnaji v Šanghaji. I když mu opětovné řešení případu není příjemné, bude s vyšetřujícími orgány spolupracovat.

"Pořád jsem z toho překvapený, ale budu spolupracovat stejně jako předtím. Měl jsem tři slyšení, která dopadla, jak víte, dobře. Ale teď uvidíme," uvedl Sinner. "Jsem nicméně přesvědčený, že to dopadne dobře. Byl bych velmi překvapený, kdyby to bylo naopak," doplnil.

Třiadvacetiletý Sinner měl v březnu během turnaje v Indian Wells pozitivní test na anabolický steroid klostebol. Později to vysvětlil tím, že zakázanou látku si ve spreji aplikoval na malou ránu na ruce jeho fyzioterapeut a při masážích ji přenesl do jeho těla.

Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu (ITIA) mu na základě rozhodnutí svého nezávislého tribunálu odebrala body a prémie, které v Indian Wells za účast v semifinále získal. Jelikož ale podle ní nenesl hráč vinu na porušení antidopingových pravidel, ani se nedopustil nedbalosti, mohl dál hrát a triumfovat například v září na US Open.

Proti tomu se však minulý týden WADA odvolala ke Sportovnímu arbitrážnímu soudu (CAS) v Lausanne a požaduje pro Sinnera zákaz startu na jeden až dva roky. Žádné další rušení jeho výsledků nechce, takže titul z US Open stejně jako vítězství na turnajích v Miami, Halle a Cincinnati italskému hráči zůstanou.

I přes odvolání WADA může Sinner nyní hrát. Naposledy se dostal do finále turnaje v Pekingu, kde nestačil na Španěla Carlose Alcaraze. V Šanghaji ho v sobotu čeká ve 2. kole Japonec Taro Daniel. "Není to situace, ve které bych se cítil dobře, protože jsem si myslel, že už je po všem. A teď je to tu ještě jednou, není to jednoduché," uvedl Sinner.