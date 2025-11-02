Sinner ovládl Paříž! Poradil si s Augerem-Aliassimem a je znovu světovou jedničkou
Auger-Aliassime – Sinner 4:6, 6:7
Sinner vstoupil do zápasu s Augerem-Aliassimem ve stejné pohodě, v jaké končil semifinálový duel s Alexanderem Zverevem. Nervózně působící Kanaďan přišel hned o své úvodní podání, což Ital následně potvrdil a ujal se vedení 2:0.
V dalším průběhu zápasu už jednoznačně kralovali servírující hráči. Rodák z Montrealu se zbavil počáteční nervozity a byl favorizovanému Sinnerovi rovnocenným soupeřem.
Na výborně podávající světovou dvojku však marně hledal zbraň. Po Sinnerově servisu získal Kanaďan za celý první set jen tři body. Sám sice už na podání také nezaváhal, na obrat mu to ale nestačilo.
Sinner první set ovládl za 45 minut hry 6:4 a šel do vedení 1:0 na sety.
Auger-Aliassime se do velmi složité situace dostal hned v úvodu druhé sady, kdy musel při vlastním podání hasit dvě brejkové možnosti soupeře. Na rozdíl od prvního setu si tentokrát poradil.
I v dalším průběhu měl kanadský tenista na svém servisu více starostí. Za stavu 3:3 se dostal do kritického stavu 15:40, oba brejkboly, stejně jako o chvíli později třetí, dokázal odvrátit.
Sinner svému soupeři žádnou podobnou šanci nedal, při svém podání si počínal suverénně a o výsledku setu tak musela rozhodnout zkrácená hra.
V ní už jednoznačně prokázal své kvality světová dvojka. Od stavu 2:2 získal Sinner tři body v řadě a zajistil si tak vedení 5:2. Auger-Aliassime ještě zabojoval, snížil na rozdíl jediného bodu, více mu už ale italský tenista nedovolil. Za necelé dvě hodiny hry se mohl radovat z vítězství 6:4, 7:6 a znovu se vrátil na tenisový trůn.
"Byl to velmi těžký zápas, ale já jsem hrál opravdu dobře. Nakonec se mi podařilo využít své možnosti. Počkal jsem si na ten správný čas a vyšlo to. Jsem opravdu šťastný, je to úžasný pocit prosadit se tady v Paříži," říkal po zápase spokojený Ital.
O udržení pozice světové jedničky bude muset Sinner bojovat na závěrečném Turnaji mistrů v Turíně, kde obhajuje loňský titul. Aby se mu to povedlo, musí celý turnaj vyhrát.
Auger-Aliassime, jenž útočil na celkově devátý a nejcennější titul, se mohl vítězstvím definitivně kvalifikovat na Turnaj mistrů. V pořadí pro Turín mu aktuálně patří poslední postupové osmé místo, na jistotu startu si ale bude muset ještě počkat.
Výsledky turnaje Masters 1000 v Paříži
