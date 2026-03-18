Sinner se dostal mezi osm nejbohatších tenistů historie. V desítce jsou jen dvě ženy

DNES, 09:29
Jannik Sinner triumfem na turnaji v Indian Wells překonal hranici 60 milionů dolarů na odměnách za kariéru. Čtyřiadvacetiletý Ital je dnes jedním z pouhých osmi tenistů, kterým se podařilo na okruhu ATP vydělat na prize money tolik peněz. Statistiku přinesl specializovaný web Tennis.com.
Jannik Sinner s trofejí pro vítěze Indian Wells. (@ Charles Baus / Zuma Press / Profimedia)

Sinner šel do klání v kalifornské poušti s průběžným kontem 57 544 926 dolarů, vítězné prize money pak činilo 1 151 380 dolarů. V Indian Wells ale Ital inkasoval i podílu ze zisku turnajů ATP, stejně jako řada dalších tenistů, a jeho příjmy z tenisových turnajů se těsně přehouply přes hranici hranici 60 milionů dolarů (přesně 60 039 831).

Sinner je teprve druhým tenistou narozeným v roce 2000, který této částky dosáhl, před ním se to povedlo i Carlosovi Alcarazovi, který má aktuálně v kolonce výdělků 64 274 163 dolarů.

O tom, jak je současná tenisová éra tučně dotovaná, svědčí i fakt, že před SInnerem figuruje i Alexander Zverev (60 969 344 dolarů), který ještě nikdy nevyhrál grandslamové klání.

Příjemného milníku dosáhl v Indian Wells i Daniil Medveděv, který díky účasti ve finále překonal hranici 50 milionů dolarů (51 150 419).

V desítce “nejbohatších” jsou jen dvě ženy - Serena Williamsová a současná světová jednička Aryna Sabalenková.

Taylor Fritz překonal hranici 30 milionů dolarů a rozšířil tak skupinu nejlépe vydělávajících Američanů na šest. Před ním tuto hranici pokořili jen sestry Serena a Venus Williamsovy, Pete Sampras, Andre Agassi a Coco Gauffová.

Přehled tenistů s nejvyššími výdělky v historii (k 16. 3. 2026)

1. Novak Djoković (193 215 570 $), 2. Rafael Nadal (134 946 100), 3. Roger Federer (130 594 339), 4. Serena Williamsová (94 816 730), 5. Andy Murray (64 687 542), 6. Carlos Alcaraz (64 274 163), 7. Alexander Zverev (60 969 344), 8. Jannik Sinner (60 039 831), 9. Daniil Medveděv (51 150 419), 10. Aryna Sabalenková (47 875 138).

 


Livesport / Tomáš Rambousek, TenisPortal.cz
paddy
18.03.2026 10:47
každá další generace tenistů je na tom finančně lépe, ale my slyšíme opačné nářky smile
loňská stávka, že chtějí větší podíl na zisku atd.
paddy
18.03.2026 10:49
Connros hrál ještě ve 40 letech a kariérní PM měl 8,6 mil. USD
takže asi tak smile
jeronym
18.03.2026 11:08
Honza Kodes dostal za vitezstvi na Roland Garros 4 tisice dolaru v obalce, privezl to domu a rekli mu at si to vymeni v bance za bony a jde to tuzexu..
Mantra
18.03.2026 10:31
ještě by si mohl zkusit třeba vyrábět a prodávat bubble tea jako jeden český hokejista
PTP
18.03.2026 10:33
Bubla?
frenkie57
18.03.2026 10:37
Hašek?
paddy
18.03.2026 10:45
to byl Smarty, chytrý lišák prodávaný hloupým hokejistou smile
smile
https://www.youtube.com/watch?v=XtiOYNRLBT8

Jágr další podnikatelský zkrachovalec, fotbalisté v bledě modrém
mezi sportovci těch inteligentních moc není smile
frenkie57
18.03.2026 10:49
Pobavils
pantera1
18.03.2026 10:52
Horst Fuchs slaběj odvar .
frenkie57
18.03.2026 11:01
Ten klobrc, já nemůžu. Ten dělá to piarko tak toporně a ty repliky chvílemi ho podezřívám, že si z nás dělá prd.el.
Krisboy
18.03.2026 11:05
To jsem v životě neviděl
Mantra
18.03.2026 11:21
Ale třeba kliky a dveřní kování od bejvalýho slávsty, který to vyrábí a prodává s bráchou a dostávají za to ocenění třeba red dot za design - to je dobrý příběh, myslím, že je jich mnohem víc, jen se o tom nepíše tak dobře jako o krachu a levárnách
Mantra
18.03.2026 10:38
Voráček - dnes na idnesu
Mantra
18.03.2026 09:53
počítám, že s reklamou a byznysem celkově nebude mít Fedex konkurenci (tedy až na rumuna)
PTP
18.03.2026 10:03
Myslíš Ceausescu?
Mantra
18.03.2026 10:05
ne, toho ne, toho tiramisu
PTP
18.03.2026 10:09
Ion Tiriac - pingpongář a hokejista.
Mantra
18.03.2026 10:11
jojo tohohle, člen tenisové síně slávy
Krisboy
18.03.2026 10:05
Federerovo jmění se odhaduje na 1,1 mld. USD
Mantra
18.03.2026 10:12
Tiriac - forbes: 2.3mld usd (2026)
Krisboy
18.03.2026 10:23
Djokovič 250 mil. USD
Mantra
18.03.2026 10:13
ale nepochybuji, že má dost času Tiramisu překonat
Mantra
18.03.2026 09:52
O tom, jak je současná tenisová éra tučně dotovaná.... ale oni říkají něco jiného, ne? Vždyť je to taková šichta a tak málo dotované to je.
PTP
18.03.2026 09:43
Borg, Connors, McEnroe, Lendl, Sampras jen tiše slintají
pantera1
18.03.2026 09:50
To teda . A Nole to ještě určitě zaokrouhlí na 200, ať se na to pěkně kouká . A to nepočítáme reklamy, tam teprv hrabou pod sebe .
Krisboy
18.03.2026 09:50
Hlavně ten Sampras se svými 14 GS a pěti ATP Finals při pohledu na Zvereva
jeronym
18.03.2026 10:42
Ivan ma ctyri dcery, ctyri vlcaky a kolekci Alfonse Muchy, zda se, ze je spokojen
Krisboy
18.03.2026 11:06
Toho Muchu už myslím prodal...
jeronym
18.03.2026 11:11
a ty dcery asi uz provdal...
Krisboy
18.03.2026 11:23
Už mu zbyla jen manželka
jeronym
18.03.2026 11:46
a taky krasna vzpominka na finale roland garros 1984 kdy otocil zapas s McEnroe
PTP
18.03.2026 11:25
A ty psy už snědl...
Mantra
18.03.2026 11:21
nepůjčil to jen na výstavy? nevím
Krisboy
18.03.2026 11:25
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-finance-byznys-netradicni-investice-lendlova-sbirka-muchovych-plakatu-meni-majitele-kus-muzete-mit-i-vy-238716
Mantra
18.03.2026 12:07
