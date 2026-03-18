Sinner se dostal mezi osm nejbohatších tenistů historie. V desítce jsou jen dvě ženy
Sinner šel do klání v kalifornské poušti s průběžným kontem 57 544 926 dolarů, vítězné prize money pak činilo 1 151 380 dolarů. V Indian Wells ale Ital inkasoval i podílu ze zisku turnajů ATP, stejně jako řada dalších tenistů, a jeho příjmy z tenisových turnajů se těsně přehouply přes hranici hranici 60 milionů dolarů (přesně 60 039 831).
Sinner je teprve druhým tenistou narozeným v roce 2000, který této částky dosáhl, před ním se to povedlo i Carlosovi Alcarazovi, který má aktuálně v kolonce výdělků 64 274 163 dolarů.
O tom, jak je současná tenisová éra tučně dotovaná, svědčí i fakt, že před SInnerem figuruje i Alexander Zverev (60 969 344 dolarů), který ještě nikdy nevyhrál grandslamové klání.
Příjemného milníku dosáhl v Indian Wells i Daniil Medveděv, který díky účasti ve finále překonal hranici 50 milionů dolarů (51 150 419).
V desítce “nejbohatších” jsou jen dvě ženy - Serena Williamsová a současná světová jednička Aryna Sabalenková.
Taylor Fritz překonal hranici 30 milionů dolarů a rozšířil tak skupinu nejlépe vydělávajících Američanů na šest. Před ním tuto hranici pokořili jen sestry Serena a Venus Williamsovy, Pete Sampras, Andre Agassi a Coco Gauffová.
Přehled tenistů s nejvyššími výdělky v historii (k 16. 3. 2026)
1. Novak Djoković (193 215 570 $), 2. Rafael Nadal (134 946 100), 3. Roger Federer (130 594 339), 4. Serena Williamsová (94 816 730), 5. Andy Murray (64 687 542), 6. Carlos Alcaraz (64 274 163), 7. Alexander Zverev (60 969 344), 8. Jannik Sinner (60 039 831), 9. Daniil Medveděv (51 150 419), 10. Aryna Sabalenková (47 875 138).
Komentáře
loňská stávka, že chtějí větší podíl na zisku atd.
takže asi tak
