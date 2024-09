Sinner se stal prvním italským finalistou US Open, Fritz je ve finále grandslamu poprvé

US OPEN - Světová jednička Jannik Sinner (23) při premiéře v semifinále US Open porazil ve fyzicky náročném souboji 7:5, 7:6, 6:2 Brita Jacka Drapera (22) a stal se prvním italským finalistou newyorského grandslamu. O druhý titul z majorů si italský vítěz lednového Australian Open zahraje s domácím Taylorem Fritzem (26), který udolal v pěti setech krajana Francese Tiafoea (26) a stal se prvním americkým finalistou grandslamu od Wimbledonu 2009.

Sinner – Draper 7:5, 7:6, 6:2

Oba tenisté v průběhu zápasu laborovali se zdravotními potížemi, v průběhu druhé sady si dokonce současně vzali medical timeout. Sinner si po pádu na kurt nechával ošetřit levé zápěstí, Draper bojoval s nevolnostmi a na kurtu několikrát zvracel.

"S Jackem si navzájem moc dobře známe, jsme dobří kamarádi. Byl to fyzicky velmi náročný zápas, snažil jsem se to psychicky ustát. Je těžké ho porazit a jsem šťastný, že jsem se tu dostal do finále," řekl Sinner, první talský finalista US Open

Sinner vylepšil letošní bilanci na grandslamech na 22:2, z toho 13:0 na tvrdém povrchu. Tolik výher na majorech během jedné sezony zaznamenali jen Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovič a Andy Murray. I díky tomu si upevní pozici v čele žebříčku ATP, v němž bude mít na kontě jako teprve pátý tenista od roku 2001 víc jak 10000 bodů - před ním se to povedlo jen už zmíněnému duu Federer, Nadal, Djokovič a Murray.

"Tahle sezona je velmi pozitivní, každé finále je speciální. Když můžete hrát na turnaji v neděli, znamená to, že děláte svou práci dobře. Budeme se v tom snažit pokračovat a uvidíme, co do dokážu v neděli," řekl Sinner.

Fritz – Tiafoe 4:6, 7:5, 4:6, 6:4, 6:1

Fritz se stal prvním Američanem ve finále grandslamu ve dvouhře mužů od roku 2009, kdy se to povedlo Andymu Roddickovi ve Wimbledonu. Právě Roddick je i posledním americkým vítězem majoru, v roce 2003 triumfoval na US Open.

Taylor Fritz becomes the first American man to reach a Grand Slam Final since Andy Roddick in 2009.



pic.twitter.com/JLlSDV0psx — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 7, 2024

Tiafoe hrál semifinále grandslamu podruhé v kariéře a znovu na domácím US Open. Opět v něm padl v pětisetové bitvě, před dvěma lety nestačil na pozdjěšího šampiona Carlose Alcaraze.