Sinner se tentokrát zapotil a musel smazat setbol. V Cincinnati je v osmifinále i Fritz
Diallo – Sinner 2:6, 6:7
Jannik Sinner přijel do Cincinnati po triumfu ve Wimbledonu a následném odpočinku, formu však rozhodně neztratil. V úvodním utkání zaznamenal nejrychlejší vítězství kariéry proti Danielu Galánovi a set neztratil ani ve třetím kole. Tentokrát se však vítězství nerodilo tak snadno.
S Gabrielem Diallem začal Ital ztraceným podáním. Servis si však ihned vzal zpět. V dlouhých gamech se mu podařilo ještě dvakrát brejknout soupeře a v osmém gamu po odvrácení dvou šancí Kanaďana set ukončil ziskem šesté hry v řadě. Jen v úvodním dějství měl Sinner celkem 11 brejkbolů.
Druhé dějství bylo ještě vyrovnanější. Tentokrát si však oba aktéři bez větších problému hlídali svá podání a došlo na zkrácenou hru. V té začal lépe Ital, ale Diallo rychle skóre otočil a při vlastním podání se dostal k setbolu. Sinner však trefil skvělý return, na který nedokázal reagovat. Takovou chybu si světová jednička nedovolila a při vlastním setbolu zápas ukončila skvělým servisem.
Obhájce titulu zaznamenal již 23. výhru v řadě na tvrdých površích, naposledy neuspěl ve finále v Pekingu proti Carlosu Alcarazovi. Od té doby vyhrál tisícovku v Šanghaji, Turnaj mistrů, Davis Cup a Australian Open. Poté si musel projít tříměsíčním trestem kvůli dopingovému nálezu.
O postup do čtvrtfinále se utká s Adrianem Mannarinem, který překvapivě vyřadil Tomáše Macháče a nyní i domácího Tommyho Paula. Proti Američanovi předvedl skvělý tenis a otočil z 0:1 na sety. Sinner s Francouzem vyhrál všechny tři předchozí vzájemné duely, pokaždé na tvrdém povrchu.
Fritz – Sonego 7:6, 7:5
Taylor Fritz na domácím Masters zvládl těžký duel proti velmi známému soupeři. S Italem Lorenzem Sonegem si poradil po dvou těsných setech a vzájemnou bilanci vylepšil na 7:2, poslední tři utkání se odehrály na amerických tisícovkách a pokaždé uspěl aktuálně čtvrtý hráč světa bez ztráty setu.
Američana tentokrát nezastavil ani výpadek proudu, kvůli kterému bylo utkání po prvním setu přerušeno. V úvodním dějství nebyl k vidění žádný ztracený servis, přestože měl Fritz ve dvanáctém gamu dva setboly při podání soupeře. Nevyužil je a došlo na tie-break. V něm se mu podařilo otočit skóre z 1:3 a zvítězil rozdílem tří míčků.
V koncovce druhé sady se favorit konečně dočkal brejku, když proměnil až svůj pátý brejkbol v zápase. Následně set bez problémů dopodával a po dvou hodinách hry zápas ukončil svým 13. esem.
Fritz tak napravil loňské zaváhání, kdy v Ohiu skončil hned v prvním kole a potvrzuje skvělou formu z posledních měsíců. V dalším zápase ho čeká kvalifikant Terence Atmane. Francouz vyřadil ve druhém kole nasazeného Flavia Cobolliho a následně i brazilského teenagera Joaa Fonsecu. Američana loni trápil v Šanghaji, kde padl až ve dvou tie-breacích.
Američan se stal jediným hráčem na okruhu ATP, kterému se letos povedlo postoupit do osmifinále na všech turnajích Masters hraných na tvrdém povrchu. V Indian Wells do dalšího kola neprošel, v Miami a v Torontu si zahrál dokonce semifinále.
Výsledky dvouhry mužů na turnaji ATP Masters 1000 v Cincinnati
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
