Sinner v Paříži zahodil mečboly. V parádním maratonu ho přetlačil Altmaier

Jannik Sinner před čtyřmi lety při debutu na Roland Garros došel jako sedmnáctiletý mladík až do čtvrtfinále a v dalších dvou letech nechyběl v osmifinále. Dvakrát v Paříži skončil až na raketě Rafaela Nadala, jednou na Andreji Rubljovovi.

Přestože se mu letošní antukové jaro i vinou nemoci příliš nevydařilo, v Paříži patřil mezi širší okruh favoritů. To ostatně potvrdil i jednoznačnou výhrou v prvním kole nad domácím Alexandrem Müllerem, jenže už ve druhém vystoupení mu vystavil nečekanou stopku 79. hráč světa Daniel Altmaier.

Německý tenista od začátku podobně jako loni ve druhém kole US Open vzdoroval a přestože byl dvakrát jeden míček od porážky, tentokrát pětisetovou bitvu vyhrál.

Sinner byl blízko vítězství za stavu 2:1 na sety a 5:4 ve čtvrté sadě při svém podání. Po čtyřech hodinách boje měl dva mečboly a především při tom prvním měl ve výměně ukončení zápasu několikrát na raketě. Jenže Altmaier se ubránil a šťastným úderem za pomoci pásky Itala prohodil. Při druhé šanci Sinner poslal bekhendový úder do autu a Altmaier se vrátil do hry.

V rozhodujícím dějství dramatická přetahovaná před nadšenými fanoušky pokračovala. Sinner se vyhrabal ze stavu 3:5, ale pouze oddálil svůj nečekaný konec. Vzápětí totiž přišel o servis a za stavu 5:6 a 0:40 čelil třem mečbolům v řadě.

Altmaier v tu chvíli znervózněl, poslal úder do autu, udělal dvojchybu a italský tenista vítězným úder srovnal na shodu. Při dalším mečbolu měl Altmaier nalitou smeč, ale byl opatrný, Sinner ho potrestal parádní prohozem a znovu vykřesal naději. Německý tenista se ale o překvapení připravit nenechal a na pátý pokus zápas uzavřel esem.

"Každý zápas hraju s maximálním nasazením. Už jednou jsme spolu svedli pětisetový zápas a nevyšlo to. Nevím, jestli tohle můžu nazvat historickým zápasem, ale oba jsme pro to dělali maximum," komentoval Altmaier své nečekané vítězství v pozápasovém rozhovoru na dvorci Suzanne Lenglenové.

"Dokázal jsem to z lásky k tenisu. V posledních týdnech jsem dělal spoustu věcí, jen abych se zlepšil. Je za tím celý můj tým, tohle vítězství patří jemu," děkoval dojatý Altmaier se slzami v očích a užíval si obrovské ovace publika.

24letý Němec zaznamenal teprve druhý skalp hráče TOP 30. Jeho nejcennějším skalpem stále zůstává vítězství nad světovou osmičkou Matteem Berrettinim, kterého porazil před třemi lety rovněž na Roland Garros. Tehdy jako úspěšný kvalifikant proměnil svůj grandslamový debut v postup až do osmifinále. Od té doby na grandslamech vyhrál už jen jedno utkání (Wimbledon 2021), než letos dorazil do oblíbené Paříže.

"Antuku miluju, miluju zdejší publikum. Po zápase se mnou hodně cloumaly emoce. Užívám si každou chvíli, kdy můžu hrát před skvělým publikem. Snažím se mu vrátit tu energii, kterou nám dávají," dodal německý vítěz, který zaznamenal teprve druhý skalp hráče TOP 10.

O vyrovnání nejlepšího výsledku na grandslamovém turnaji si Altmaier zahraje s Bulharem Grigorem Dimitrovem (h2h 0:1).

Casper Ruud si loni zahrál finále na dvou ze čtyř grandslamů, získal tři tituly a na US Open byl jediné vítězství od usednutí na tenisový trůn. V letošní sezoně se však k této formě zatím nepřiblížil. Ve čtvrtek na French Open zapsal svou teprve třetí vítěznou sérii v aktuálním roce (triumf v Estorilu a semifinále na římském Masters), ačkoli absolvuje už 12. turnaj.

Obhajobu loňské finálové účasti v areálu Rolanda Garrose zahájil suverénním vítězstvím nad Eliasem Ymerem a jasným favoritem byl i proti dalšímu kvalifikantovi Giuliovi Zeppierimu. S italským mladíkem, jenž v úterý slavil svou první výhru v hlavní fázi majorů, měl ale nečekané potíže. Na dvorci Philippa Chatriera strávil přes tři hodiny, a dokonce ztratil set.

Statistiky zápasu Ruud - Zeppieri

Čtvrtý hráč pořadí v úvodu zápasu dominoval, odvrátil úvodních pět brejkbolů a dostal se do vedení 2:0 na sety. První zaváhání na vlastním servisu předvedl až v závěrečném gamu třetího dějství a přišel tím o možnost pokračovat na turnaji bez ztráty sady. V polovině posledního setu udeřil znovu na returnu, ale utkání se mu podařilo dopodávat až na druhý pokus. Poslední brejk slavil i díky křečím soupeře, který se sotva hýbal.

"Byl to těžký zápas. Začal jsem dobře, brzy získal brejk a sám jsem dobře podával. Ale tohle je kouzlo zápasů na tři sety. Normálně bych vyhrál 6:3, 6:2, ale tady dostal ještě šanci a využil ji. Ve třetí sadě hrál mnohem lépe a ve čtvrté už to bylo hodně těžké," popsal utkání v rozhovoru na kurtu Ruud. "Takže jsem moc rád, že jsem nemusel do pátého setu. Budu mít čas připravit se na další zápas," dodal Nor, jenž na French Open postoupil popáté ze sebou alespoň do 3. kola.

Rodák z Osla tímto vítězstvím přerušil sérii tří nezdarů proti Italům a v sobotu zaútočí na své druhé osmifinále v tomto dějišti. Jeho dalším protivníkem bude 71. hráč světa Zhizhen Zhang. Poprvé tak letos v Paříži narazí na hráče TOP 100.

Ještě větší potíže měl Borna Čorič. Nasazený Chorvat potřeboval v úvodním kole čtyři sety a s dalším argentinským antukovým specialistou Pedrem Cachínem všech pět, dokonce v tom rozhodujícím prohrával o brejk. Vítězství 6:3, 4:6, 4:6, 6:3, 6:4 slavil až po více než čtyřech hodinách boje a vyrovnal své maximum na pařížské antuce.

O první osmifinále se utká s Tomásem Martínem Etcheverrym. Další z argentinských antukářů vyřadil nasazeného Alexe de Minaura, který ani při sedmém startu v tomto dějišti nedokázal přejít přes druhé kolo, a poprvé je na grandslamech mezi nejlepší dvaatřicítkou.