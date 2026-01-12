Skvělá Bouzková na šestý pokus porazila Badosaovou! Po obratu využila v Adelaide druhou šanci
Badosaová – Bouzková 6:3, 3:6, 4:6
Bouzková sice v Adelaide nezvládla projít kvalifikací, když prohrála s Julií Putincevovou. Do hlavní soutěže se však dostala jako lucky loser. Los k ní byl ale nemilosrdný a přiřadil ji neoblíbenou soupeřku Badosaovou, se kterou padla minulý týden v Brisbane, kde Španělce sebrala první sadu v tie-breaku a postarala se o vyrovnanou tříhodinovou bitvu.
Ve dlouhé úvodní sadě byla Češka první hráčkou, která se dostala k brejkbolům, ty však v prvním ani ve třetím gamu nevyužila a v závěru sady na to doplatila. Badosaová se rozehrála a v šesté a osmé hře sebrala Bouzková podání. Ta sice dokázala reagovat jedním rebrejkem. Bývalá světová dvojka ale dějství s přehledem dopodávala.
V úvodu druhé sady si hráčky prohodily svá podání. Češka poté velmi zlepšila svůj výkon a bez větších problémů si dokázala držet servis. V osmém gamu si dokonce dokázala i přes skvělé servisy Španělky vypracovat brejkbol a po dlouhé výměně, ve které donutila soupeřku k chybě ho proměnila. Následně sadu dopodávala a vyrovnala na 1:1. Stejně tak jako před šesti dny v Brisbane tak musel rozhodnout třetí set.
V něm však české reprezentantce nevyšel začátek. Brejkbol hned v úvodní hře promarnila a následně ztratila servis, když se dostala na skóre 0:40 a při druhém šanci soupeřky poslala dobíhaný bekhend za základní čáru. I v třetím gamu se Bouzková dostal k brejkbolu ale opět neuspěla. Podání si dokázala vzít zpátky až v sedmé hře a po dalším dlouhém gamu vyrovnala.
I v devátém gamu se i díky sedmé dvojchybě Španělky dostala Češka dostala k šancím a po skvělém returnu si vytvořila dva brejkboly. Oba však dokázala Badosaová agresivní hrou odvrátit. Bouzková následně vytáhle skvělý prohoz a vypracovala si výhodu. Riskantní druhé podání soupeřky však nedokázala dostat přes síť. Čtvrtý brejkbol už využila a po další dvojchybě rivalky se dostala do vedení. Zápas proti už odevzdané soupeřce ukončila esem po dvou a půl hodinách a skvěle tak využila pozici lucky losera.
"Cítím se skvěle, za tuto výhru jsem neskutečně ráda. Už jsme spolu hrály mnoho zápasů a několik bitev, dnes jsem si to snažila užít a to mi pomohlo. Včera jsem sice prohrála, ale byl to pro mne takový odrazový můstek, ke dnešnímu zlepšenému výkonu," komentovala Češka své cenné vítězství v pozápasovém rozhovoru.
Bouzková tak přerušila sérii porážek proti Španělce a poprvé na šestý pokus ji dokázala porazit, navíc po skvělém obratu z 1:4 v rozhodujícím setu. V osmifinále na ni však čeká ještě těžší soupeřka. Zahraje si se světovou devítkou Mirrou Andrejevovou. Zároveň dnes bude startovat ještě ve čtyřhře s Brazilkou Luisou Stefaniovou.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
