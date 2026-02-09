Skvělá Nosková si snadno poradila s těžkým losem. Nebezpečnou hráčku TOP 30 vyprovodila kanárem
Nosková – Jointová 6:4, 6:0
Nosková v prvním zápase od Australian Open musela čelit velmi nebezpečné soupeřce. V Dauhá jí los hned do prvního kola poslal proti 30. hráčce světa Jointové. Česká hráčka však využila slabší formy Australanky, která letos po proměnění mečbolu vyhrála jediný duel, a uštědřila jí čtvrtou porážku v řadě.
Hned v pátém gamu Nosková poprvé získala podání soupeřky, když využila svůj třetí brejkbol brejkbol. Na servisu byla Češka naprosto suverénní, jedinou šanci Jointové odvrátila a náskok brejku udržela až do závěru utkání.
Druhý set byl naprosto jasnou záležitostí. Česká jednička se rozjela, ve druhém gamu přežila dva brejkboly a Australanku naprosto smetla z kurtu. Za 24 minut jí nadělila kanára a postoupila do osmifinále.
Světová dvanáctka lépe ustála klíčové okamžiky a celý zápas působila sebevědoměji. Odvrátila všechny brejkboly a sama čtyři z šesti šancí využila. Do dalších zápasů by určitě ráda zvedla procenta prvních podání, dnes jich do kurtu dostala pouze lehce nad polovinu.
O obhájení loňského osmifinále a vyrovnání nejlepšího výsledku v Dauhá se utká s kvalifikantkou Varvarou Gračovovou z Francie. Proti aktuálně 73. hráčce světa ještě nikdy nehrála, bude však velkou favoritkou.
V Kataru dnes vystoupí ještě Tereza Valentová, kterou čeká souboj hvězdiček s Alexandrou Ealaovou a Kateřina Siniaková vyzve turnajovou jedenáctku Claru Tausonovou. Karolína Plíšková v šlágru druhého kola vyzve světovou čtyřku a obhájkyni titulu Amandu Anisimovovou.
Výsledky turnaje WTA 1000 v Dauhá
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Ta už s českou tenistkou prohrála popáté v řadě, bez získaného setu.