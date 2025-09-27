Skvělá práce Bouzkové. Set nepovolila ani bývalé světové devítce a zahraje si osmifinále

DNES, 11:05
Aktuality 0
WTA PEKING - Marie Bouzková (27) pokračuje v Pekingu ve velmi solidní formě z posledních týdnů a do osmifinále prestižní čínské tisícovky prošla bez ztráty setu. Rozhodující sadu nepotřebovala ani proti Veronice Kuděrmetovové (28), bývalou světovou devítku přehrála po více než dvou hodinách boje 6:3, 7:5. O postup do čtvrtfinále se utká s Jasmine Paoliniovou, nebo Sofií Keninovou.
Profily hráčů
Bouzková Marie
Kudermetova Veronika
Marie Bouzková neztratila po cestě do semifinále ani jeden set (© ČTK / imago sportfotodienst / IMAGO)

Kuděrmetovová – Bouzková 3:6, 5:7

Bouzková nikdy předtím v Pekingu nepřešla přes první kolo hlavní soutěže, ovšem letos porazila tři žebříčkově výše postavené soupeřky a ani jedné nepovolila set. Zatímco proti Tatjaně Mariaové dominovala, s Magdou Linetteovou i bývalou světovou devítkou Kuděrmetovovou už měla mnohem víc práce.

S poslední jmenovanou prohrávala v úvodu obou setů o brejk. Bouzková ale pokaždé okamžitě zareagovala rebrejkem a ruskou protivnici do výraznějšího vedení nepustila. Hlavně díky své precizní obraně nutila Kuděrmetovovou k velkému počtu nevynucených chyb, a navíc sama zaútočila, když měla možnost.

Úvodní set byl nakonec relativně pohodový. Bouzková získala čtyři hry v řadě, vedla 4:1 a náskok si pohlídala. Druhé dějství nabídlo podstatně dramatičtější průběh. Česká tenistka nejprve zlikvidovala manko 0:2, ale nepotvrdila brejk ze sedmého gamu a musela podávat na udržení se v setu. Tuto výzvu zvládla bez problémů a i díky chybám Rusky pak za stavu 6:5 servírovala na vítězství. V závěrečném gamu odvrátila tři brejkboly a tie-break nepřipustila.

Bouzková se v červenci vrátila na betony a od té doby prožívá nejúspěšnější období v letošní sezoně. Nic na tom nemění ani porážka v prvním kole US Open, kde nebyla stoprocentně fit. Za poslední týdny zaregistrovala triumf na Livesport Prague Open, semifinále v Monterrey, třetí kolo na tisícovce v Montrealu a nyní osmifinále na dalším podniku této kategorie v Pekingu.

Postupem mezi nejlepší šestnáctku v čínském hlavním městě si definitivně zajistila návrat do TOP 50 světového pořadí. Vzájemnou bilanci s Kuděrmetovovou srovnala na 4:4 a oplatila jí rok starou porážku ze druhé čínské tisícovky ve Wuhanu.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

V osmifinále prestižních turnajů WTA 1000 je Bouzková poosmé v kariéře a má v této fázi bilanci 3:4. Na těchto akcích se dostala do osmifinále poprvé od předloňského Cincinnati, kde v souboji o čtvrtfinále smetla Jessicu Pegulaovou. V Pekingu bude její osmifinálovou soupeřkou členka TOP 10 Jasmine Paoliniová, nebo grandslamová šampionka Sofia Keninová.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Pekingu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

0
Přidat komentář
Zatím nebyly přidány žádné komentáře.

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist