Skvělá práce Bouzkové. Set nepovolila ani bývalé světové devítce a zahraje si osmifinále
Kuděrmetovová – Bouzková 3:6, 5:7
Bouzková nikdy předtím v Pekingu nepřešla přes první kolo hlavní soutěže, ovšem letos porazila tři žebříčkově výše postavené soupeřky a ani jedné nepovolila set. Zatímco proti Tatjaně Mariaové dominovala, s Magdou Linetteovou i bývalou světovou devítkou Kuděrmetovovou už měla mnohem víc práce.
S poslední jmenovanou prohrávala v úvodu obou setů o brejk. Bouzková ale pokaždé okamžitě zareagovala rebrejkem a ruskou protivnici do výraznějšího vedení nepustila. Hlavně díky své precizní obraně nutila Kuděrmetovovou k velkému počtu nevynucených chyb, a navíc sama zaútočila, když měla možnost.
Úvodní set byl nakonec relativně pohodový. Bouzková získala čtyři hry v řadě, vedla 4:1 a náskok si pohlídala. Druhé dějství nabídlo podstatně dramatičtější průběh. Česká tenistka nejprve zlikvidovala manko 0:2, ale nepotvrdila brejk ze sedmého gamu a musela podávat na udržení se v setu. Tuto výzvu zvládla bez problémů a i díky chybám Rusky pak za stavu 6:5 servírovala na vítězství. V závěrečném gamu odvrátila tři brejkboly a tie-break nepřipustila.
Bouzková se v červenci vrátila na betony a od té doby prožívá nejúspěšnější období v letošní sezoně. Nic na tom nemění ani porážka v prvním kole US Open, kde nebyla stoprocentně fit. Za poslední týdny zaregistrovala triumf na Livesport Prague Open, semifinále v Monterrey, třetí kolo na tisícovce v Montrealu a nyní osmifinále na dalším podniku této kategorie v Pekingu.
Postupem mezi nejlepší šestnáctku v čínském hlavním městě si definitivně zajistila návrat do TOP 50 světového pořadí. Vzájemnou bilanci s Kuděrmetovovou srovnala na 4:4 a oplatila jí rok starou porážku ze druhé čínské tisícovky ve Wuhanu.
V osmifinále prestižních turnajů WTA 1000 je Bouzková poosmé v kariéře a má v této fázi bilanci 3:4. Na těchto akcích se dostala do osmifinále poprvé od předloňského Cincinnati, kde v souboji o čtvrtfinále smetla Jessicu Pegulaovou. V Pekingu bude její osmifinálovou soupeřkou členka TOP 10 Jasmine Paoliniová, nebo grandslamová šampionka Sofia Keninová.
Výsledky turnaje WTA 1000 v Pekingu
