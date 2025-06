Skvělá Samson! V semifinále smetla čínskou soupeřku a zahraje si o titul

ITF ČESKÁ LÍPA - Ve výborných výkonech pokračuje na turnaji ITF W75 v České Lípě sedmnáctiletá Laura Samson. V semifinálovém duelu neměla česká tenistka slitování s čínskou soupeřkou Hanyu Guo (27), kterou za 69 minut vyprovodila z kurtu po výsledku 6:4, 6:1. Ve finále se utká s Brazilkou Carolinou Alvesovou (29).

Samson – Guo 6:4, 6:1

V parádní formě se na domácím turnaji prezentuje Laura Samson. Ani ve svém čtvrtém zápase neztratila jediný set. Marný odpor jí kladla i o 50 míst lépe postavená Číňanka Hanyu Guo.



Samson, která do turnaje vstupovala z pozice 347. hráčky světového žebříčku, vlétla do zápasu ve velkém stylu. Hned v úvodním gamu prorazila servis soupeřky a rychle šla do vedení 3:0. Žebříčková favoritka marně hledala zbraň na returnu.

Povedlo se jí to až za stavu 5:3, kdy získala zpět ztracený servis, vzápětí však brejk nepotvrdila – podání opět ztratila a tím i první set. Za 43 minut tak Samson získala úvodní sadu poměrem 6:4.

Druhá polovina zápasu už se nesla jasně v režii domácí hráčky. Od stavu 2:1 Samson dvakrát v řadě prolomila servis čínské soupeřky, která při jejím podání uhrála ve druhém setu pouhý jeden míček. Po hodině a devíti minutách tak mohla mladá Češka slavit postup do finále.



O titul si to rozdá s podobně suverénní Brazilkou Carolinou Alvesovou, která si v semifinále poradila s patnáctiletou českou nadějí Janou Kovačkovou. Mladičká Češka podlehla o čtrnáct let starší soupeřce 5:7, 1:6.



Samson se s Alvesovou, které patří 276. příčka žebříčku, na okruhu dosud nesetkala.

Výsledky na turnaji ITF v České Lípě