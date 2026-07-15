Skvělá zpráva od Alcaraze! Největší rival Sinnera má po vážném zranění zelenou

DNES, 14:00
Aktuality 13
Tenisový svět zasáhla skvělá zpráva. Carlos Alcaraz po vážném zranění obdržel od lékařů zelenou, může postupně začít navyšovat tréninkové dávky a brzy by se měl vrátit na kurty. Majitel sedmi grandslamových trofejí, který je v posledních letech jediným skutečným rivalem světové jedničky Jannika Sinnera, by se měl na turnajích znovu objevit nejpozději na US Open.
Profily hráčů
Sinner Jannik
Alcaraz Carlos
Carlos Alcaraz dostal od lékařů zelenou a může se vrátit na kurty (© MATTHIEU MIRVILLE / MATTHIEU MIRVILLE / DPPI VIA AFP)

Alcaraz prožil snový vstup do letošní sezony, když vyhrál úvodních 16 zápasů. To zahrnuje první triumf na Australian Open, kterým zkompletoval kariérní Grand Slam, titul z Dauhá a postup do semifinále v Indian Wells.

Další týdny se však pro španělskou hvězdu postupně proměnily v noční můru a hlavně po prohraném finále na antukovém Masters v Monte Carlu musel kousat tvrdou ránu. Alcaraze totiž začaly trápit potíže s pravým zápěstím.

Po odstoupení z domácího podniku v Barceloně to nejprve vypadalo, že se nebude jednat o nic vážného. Vyšetření však ukázala, že tohle zranění se brzy nezahojí. Alcaraz tak přišel o zbytek oblíbeného antukového jara i celou travnatou část sezony včetně Wimbledonu. Poslední zápas odehrál před třemi měsíci.

Po sérii nepříjemných zpráv ale začaly chodit už jen pozitivní. Již před několika dny začal Alcaraz s velmi lehkým tréninkem a podle posledních informací má od lékařů zelenou. Majitel sedmi grandslamových trofejí se konečně může postupně vrátit do plného tréninku a následně i do turnajového kolotoče.

Podle španělského deníku La Verdad je jeho zápěstí kompletně zahojeno a cílem je návrat na Masters v Cincinnati. Turnaj startuje 13. srpna a je poslední velkou generálkou před US Open, kde by měl Alcaraz obhajovat loňský triumf.

Alcaraz je momentálně v péči doktora Ángela Ruize-Cotorra, který pomáhal se zdravotními problémy i španělské legendě Rafaelovi Nadalovi. Podle vyjádření La Verdad k němu půjde Alcaraz před Cincinnati na poslední kontrolu, zda bude moct vyrazit už na turnaj do Ohia, nebo se raději počká s návratem až na US Open.

Naposledy Alcaraz navštívil tohoto lékaře v minulém týdnu a výsledky vyšetření byly velmi pozitivní. Hvězdný Španěl je ale velmi opatrný a návrat nechce uspěchat. Proto už předem zrušil účast na kanadském Masters v první polovině srpna.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

13
Přidat komentář
GaelM
15.07.2026 15:59
A ta zpráva?
Reagovat
Krisboy
15.07.2026 16:19
"Největší rival Sinnera se po vážném zranění vrací na kurty"

Reagovat
com
15.07.2026 16:20
no ta skvělá zpráva je ta, že Sinner už nevyhraje žadnej GS
Reagovat
Krisboy
15.07.2026 18:25
Vsadíš na to všechny svoje blitky?
Reagovat
com
15.07.2026 19:10
klidne i ty tvoje smile
Reagovat
Krisboy
15.07.2026 19:20
To moc nevyhraješ.
Reagovat
com
15.07.2026 15:43
smile Vámos
Reagovat
Ondra979
15.07.2026 14:30
tak to je vyborna zprava, zatim to totiz nevypadalo ani na to USO dle nekterych, viz podcast rakety..tak pome, at je to zajimavejsi i pro Sinnera
Reagovat
PTP
15.07.2026 14:09
Ty vole, hlavně se nenech hned zmermomocnit Serenou!
Reagovat
pantera1
15.07.2026 14:32
Musí být za gentlemana a patřičně se chovat k dámě .
Reagovat
frenkie57
15.07.2026 19:19
...k dámě. Pobavilo.
Reagovat
pantera1
15.07.2026 19:27
Tys to nečetl, jakou jsem dostala sadu u Sereny, jsem odpad společnosti, tak si na mě dávej pozor .
Reagovat
jackiec
15.07.2026 16:32
Tak srandamix jak loni by měl s velematkou jako dobrý trenink
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist