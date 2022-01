Skvělý Nadal je v 29. grandslamovém finále a v Melbourne si zahraje o rekordní 21. titul!

Rafael Nadal loni absolvoval pouhých sedm turnajů a poprvé od sezony 2016 nezískal alespoň jeden grandslamový titul. Kvůli poměrně vážným potížím s levou nohou sezonu ukončil už v srpnu a přípravu na nový rok mu zkomplikovala nemoc Covid-19.



Přesto sezonu 2022 zahájil triumfem na turnaji ATP 250 v Melbourne a nyní ve stejném areálu, na rozdíl od deportovaného Novaka Djokoviče, stále úspěšně útočí na rekordní 21. grandslamový titul.



Dnes prodloužil svou letošní neporazitelnost na devět utkání. Dva dny po pětisetové bitvě s Denisem Shapovalovem, proti kterému musel překonat i žaludeční potíže, parádně zvládl semifinále s Matteem Berrettinim. Italského soka přehrál po necelých třech hodinách hry 6-3 6-2 3-6 6-3.







V prvním a druhém setu Nadal dominoval. Pod zataženou střechou Rod Laver Areny udělal pouze sedm nevynucených chyb, nenabídl ani jeden brejkbol a vedl 2-0. Ve třetí sadě si přeci jen jednu slabší chvilku vybral a dal Berrettinimu malou naději.



Ital si jediným brejkem vynutil čtvrtý set a skvěle podával. Po servisu získal 23 míčků v řadě, jenže za stavu 3-4 o podání počtvrté přišel a zkušenější Španěl zápas vzápětí bez potíží doservíroval. Vyhrál i druhý vzájemný duel a připsal si jubilejní 500. výhru na tvrdém povrchu.



"První dva sety byly z mé strany nejlepší za dlouhou dobu. Vím, že Matteo je výborný hráč a ve třetím hrál výborně, ale já dřel a čekal jsem na šanci, abych to vybojoval. Postup do finále pro mě moc znamená," řekl Nadal na kurtu a jeho slova dokládá fakt, že předtím při převlékání trička si utřel z očí slzy štěstí. Loni na podzim si procházel těžkým obdobím a nevěděl, zda se ještě na kurty vrátí.



"Jsem překvapený vším, jak mi to po té pauze jde. Lidé, kteří to se mnou neprožili, tomu asi nevěří. Ale ti, co jsou mi na blízku, tak ví, jak moc limitovaný jsem byl a jak těžké pro mě bylo se vrátit na tuhle úroveň. Je těžké to vysvětlit, ale cítím, že má velké štěstí. I díky tomu jsem skvěle nastavený. Mám do tenisu opět velkou chuť a hraju s pozitivními myšlenkami. Nepřipouštím si tlak, tolik to neprožívám a hru si užívám," přiznal pátý hráč světa Nadal.







25letý Berrettini hrál semifinále grandslamu potřetí v kariéře a poprvé v Melbourne. Jeho maximem zůstává finále ve Wimbledonu 2021. "Opakovaně se začíná objevovat v závěrečných fázích turnaje. Je to sympatický kluk a přeju mu jen to nejlepší," uvedl španělský vítěz.



Nadal startuje na 63. grandslamovém turnaji a skoro polovinu z nich zakončí finálovým zápasem. Dnes postoupil do celkově 29. finále, z toho 6. v Melbourne. Ve sbírce má 20 trofejí, na Australian Open triumfoval pouze v roce 2009.



Od té doby finále v Melbourne čtyřikrát prohrál - dvakrát s Djokovičem a jednou s Rogerem Federerem a Stanem Wawrinkou. Ti všichni letos v Melbourne chybí a jediný bývalý šampion v pavouku Nadal hraje poprvé na grandslamu bez konkurence Djokoviče i Federera.



"Je to jen o Australian Open. Měl jsem tady trošku smůlu a párkrát byl blízko," připomněl Nadal finálové porážky z let 2012, 2014, 2017 a 2019.











Nyní rodáka z Mallorky dělí jediná výhra od zisku rekordního 21. grandslamového titulu, kterým by se odpoutal právě od svých dlouholetých rivalů. Takto blízko k němu má poprvé v kariéře. Od posledního triumfu na Roland Garros 2020 je totiž ve finále grandslamu poprvé.



Zároveň má Nadal šanci vyhrát všechny grandslamy alespoň dvakrát a zkompletovat tak druhý kariérní grandslam. Dosud to v open éře dokázal jen Djokovič, dovršil ho loni v Paříži.



Pouze jeden soupeř už dělil od 21. grandslamového titulu také Djokoviče, který ale ve finále loňského US Open podlehl Daniilu Medveděvovi a zároveň přišel o zisk kalendářního grandslamu. A právě na loňského finalistu Medveděva v nedělním finále narazí i Nadal.



Nadal má s Medveděvem bilanci 3-1, když vyhrál jediné střetnutí na grandslamu (3-2 ve finále US Open 2019), ale prohrál poslední duel (na Turnaji mistrů 2020).

• AUSTRALIAN OPEN •

Melbourne, Austrálie, tv. povrch, 75.000.000 australských dolarů

páteční výsledky (28. 1. 2022) • Dvouhra mužů - semifinále • Nadal (6-Šp.) - Berrettini (7-It.) 6-3 6-2 3-6 6-3 Medveděv (2-Rus.) - Tsitsipas (4-Řec.) 7-6(5) 4-6 6-4 6-1