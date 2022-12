Skvělý start proti Německu! Lehečka zazářil skalpem Zvereva, Bouzková potvrdila roli favoritky

UNITED CUP - Čeští tenisté fantastickým způsobem vstoupili do skupinového utkání United Cupu s Německem a do nedělního programu půjdou s náskokem 2-0. Nejprve zazářil Jiří Lehečka skalpem bývalé světové dvojky a aktuálně 12. hráče světa Alexandera Zvereva, na něj navázala Marie Bouzková potvrzením role favoritky proti Jule Niemeierové.

Česko vstoupilo do nové týmové soutěže porážkou 1-4 se Spojenými státy a proti Německu potřebuje v Sydney co možná nejjednoznačnější výhru, aby mělo šanci Skupinu C vyhrát a postoupit do "městského" finále.

Jiří Lehečka předevčírem odstartoval také souboj s USA. Na Taylora Fritze celkem jednoznačně nestačil, na závěr prohrál mix po boku Marie Bouzkové a i kvůli tomu čeští tenisté na největšího favorita nové týmové soutěže jasně nestačili. Proti Alexanderovi Zverevovi, který odehrál první soutěžní zápas po ošklivém zranění kotníku v semifinále French Open, si však vedl mnohem lépe. Bývalou světovou dvojku a aktuálně 12. hráče světa přehrál 6-4 6-2 a připsal si svůj druhý kariérní skalp Top 20 a vyrovnal své žebříčkově nejcennější vítězství.

Jednadvacetiletý talent hrál aktivně, hodně se tlačil na síť a úvodní dějství získal prvním brejkem celého zápasu, když si při setbolu kraťasem přitáhl soupeře na síť a pak ho z voleje přeloboval. V úvodním gamu druhé sady přežil kritický stav 0-40 a celkem čtyři brejkboly a v následujících minutách Zverevovi třikrát sebral podání. První brejk sice nepotvrdil, ale pak už měl jasně navrch.

"Věděl jsem, že nějakou dobu nehrál, ale u hráče jako je on, to nemusí nic znamenat. V klíčových chvílích jsem těžil ze všech zkušeností, které jsem získal minulou sezonu," citovala Lehečku agentura AP.

Hecka good



Impressive @jirilehecka takes out Alexander Zverev 6-4 6-2 to give the Czechs a 1-0 lead over Germany. #UnitedCup pic.twitter.com/S4TAWneLre — Tennis TV (@TennisTV) December 31, 2022

Češi tak měli velkou šanci jít po prvním hracím dnu do vedení 2-0 a Marie Bouzková se jí chopila na výbornou. Čtyřiadvacetiletá Češka, jež má za sebou životní sezonu korunovanou prvním triumfem na okruhu WTA, stejně jako Lehečka úvodní dvouhru v United Cupu prohrála, nicméně dnes byla velkou favoritkou a roli proti Jule Niemeierové v souboji čtvrtfinalistek letošního Wimbledonu potvrdila.

Pražská rodačka byla až do stavu 6-2 5-4 suverénní na podání, první servis trefovala ve více než 70% a nečelila jedinému brejkbolu. Právě v desátém gamu si však cestu k vítězství zbytečně zkomplikovala. Při obou mečbolech byla evidentně nervózní, místo konce zápasu pustila soupeřku k prvnímu brejkbolu a ta jej využila. Naštěstí pro Bouzkovou se Niemeierová v následujícím gamu vyházela a Češka na druhý pokus utkání s přehledem uzavřela.

Czech ➕@MarieBouzkova powers past Jule Niemeier 6-2 7-5 to give the Czechs a 2-0 lead over Germany. #UnitedCup pic.twitter.com/z2ScUypYiQ — Tennis TV (@TennisTV) December 31, 2022

Souboj Česka s Německem bude pokračovat o půlnoci našeho času, Petra Kvitová se utká s Laurou Siegemundovou a Dalibor Svrčina, jenž nahradí zraněného Tomáše Macháče, s Oscarem Ottem. Do smíšené čtyřhry jsou nahlášeni Svrčina s Jesikou Malečkovou, nominaci může kapitán změnit.