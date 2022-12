Nadal zahájil sezonu porážkou s Norriem. Brit má první skalp hráče Top 3

Rafael Nadal na úvod roku 2022 triumfoval v Melbourne, na Australian Open, v Acapulcu a přemožitele našel až po sérii 20 výher ve finále podniku Masters 1000 v Indian Wells. Během sezony odehrál na grandslamech 21 zápasů s bilancí 20-1 a i přes zdravotní potíže ji zakončil jako druhý hráč světa.



Do sezony 2023 ale vstoupil porážkou, což se mu stalo teprve potřetí v kariéře (2004 a 2015). Na úvod souboje Španělů s Brity na novém turnaji smíšených týmů United Cupu podlehl 6-3 3-6 4-6 světové čtrnáctce Cameronu Norriemu.



Šestatřicetiletý Španěl vyhrál s o devět let mladším Britem všechna čtyři vzájemná utkání a žádný z deseti setů nenechal dojít ani do tie-breaku. Také dnes v Sydney Nadal začal lépe a získal úvodní sadu, ale v dalším průběhu přišel dvakrát o podání, nevyužil ani jeden ze čtyř brejkbolů a po 2 hodinách a 45 minutách boje před zaplněnou Ken Rosewall Arenou nečekaně padl.



Sedmadvacetiletý Norrie si vylepšil jinak mizernou bilanci s hráči Top 10 na 7-26, hráče Top 3 porazil vůbec poprvé v kariéře.



"Bylo to bláznivé. Doteď jsem s ním nezískal ani set a teď jsem ho poprvé porazil. je to pro mě skvělá tečka na konec roku," radoval se Norrie.







Napravit zaváhání svého slavného krajana a získat první bod pro Španělsko se pokusí Nuria Parrizasová, jež vyzve Katie Swanovou.



Duel Španělů s Brity bude pokračovat v neděli, kdy by se ve dvouhrách měli střetnout Pablo Carreňo s Danem Evansem a Paula Badosaová s Harriet Dartovou. Velká Británie má nakročeno k postupu do čtvrtfinále, neboť v prvním duelu ve tříčlenné skupině D zdolala Austrálii.



Naopak hladkou výhrou do sezony vstoupila světová jednička a Sportovkyně Evropy za rok 2022 Iga Šwiateková. Jednadvacetiletá Polka přehrála 6-1 6-3 Julii Putincevovou a poslala svou zemi proti Kazachstánu do vedení 1-0.



"Na prvních zápasech v sezoně je vždycky poznat, že jste trochu vyšli ze cviku. Ale s výkonem jsem docela spokojená. Hlavně proto, že v rozhodujících chvílích jsem dokázala zabrat," pochvalovala si Šwiateková.