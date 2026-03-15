Sladká pomsta! Sabalenková urvala drama s Rybakinovou a na třetí pokus dobyla Indian Wells
Sabalenková – Rybakinová 3:6, 6:3, 7:6
Očekávalo se dramatické a fantastické finále a diváci ho dostali, i když z jedné nebo druhé strany kvalita v některých pasážích zápasu pokulhávala a zejména v první polovině bylo několikrát vidět, že má Sabalenková z rivality s Rybakinovou psychický blok. Běloruska dávala mnohem víc průchod svým emocím než obvykle a v úvodu utkání jen marně hledala na solidně hrající soupeřku recept.
První dějství sice nabídlo jen jeden brejk, nicméně nebylo pochyb o tom, kdo je jasně lepší hráčkou na kurtu. Rybakinová si držela vyrovnaný počet vítězných úderů i nevynucených chyb, kdežto Sabalenková zakončila tento set s poměrem pěti winnerů a 12 minel.
Zmíněný brejk přišel v šestém gamu, v němž Sabalenková ztratila čtyři body po sobě a nakonec osm v řadě, jelikož Rybakinová si uhájila podání čistou hrou. Aktuální světová jednička ještě měla možnost tuto sadu zdramatizovat, avšak budoucí světová dvojka manko 0:30 chladnokrevně otočila.
Na začátku druhého dějství už to se Sabalenkovou vypadalo velmi špatně. Evidentně frustrovaná ze ztráty prvního setu si hned v úvodním gamu prohrála servis, přičemž na brejkbol vyrobila dvojchybu. Pak ale běloruská ranařka sehrála povedený game na returnu a čistou hrou skóre srovnala. Následně přežila dva brejkboly v maratonské hře na podání a ujala se vedení 2:1.
Rybakinovou evidentně ztráta náskoku rozhodila. V dalších minutách totiž mnohem víc chybovala, pustila Sabalenkovou k dalšímu brejkbolu a pomohla jí ho proměnit dvojchybou. Vypadalo to, že se momentum kompletně překlopilo na raketu Sabalenkové, nicméně Rybakinová sahala po snížení na 3:4. Na brejkbol však udělala chybu z returnu, lídryně žebříčku upravila na 5:2 a o dva gamy později si navzdory manku 0:30 a brejkbolové hrozbě vynutila rozhodující set.
Na začátku posledního dějství si obě aktérky suverénně pohlídaly servis. Rybakinová pak vedla 40:0 a měla nakročeno k dalšímu pohodovému gamu na podání, jenže Sabalenková vytáhla to nejlepší ze svého repertoáru a po zisku pěti bodů v řadě slavila brejk a měla v zádech náskok 2:1 s brejkem.
Sabalenková musela v každém z následujících dvou gamů na podání přes shodu, ale vždy kritický moment ustála, vedení si držela a na výsledkové tabuli svítilo skóre 4:2. Za stavu 3:4 už se Rybakinová k šanci na returnu dostala a měla rovnou dva brejkboly v řadě, které však Běloruska bleskově odvrátila. Sabalenková nakonec i tento game uhájila.
Světová jednička ale nedokázala zápas dopodávat. V desátém gamu viditelně znervózněla, nemohla se spolehnout na servis a Rybakinová snadno srovnala na 5:5. Kazachstánka pak přežila celkem pět brejkbolů a měla jistý minimálně tie-break, v němž se tato zhruba dvouapůlhodinová bitva nakonec rozhodla.
Ve zkrácené hře byly obě hráčky stoprocentní na servisu a strany se měnily za stavu 3:3. Hned po krátké přestávce však Rybakinová donutila Sabalenkovou k chybě a měla první minibrejk a vedení 4:3. Ten zvládla potvrdit, nicméně Běloruska vytáhla výborný return, snížila na 4:5 a vzápětí vyrovnala.
Rybakinová poté ovšem předvedla famózní bekhend po čáře a měla mečbol na vlastním podání při skóre 6:5. V ten moment se vítězným bekhendem blýskla Sabalenková a opět se měnily strany, tentokrát za stavu 6:6. Sabalenková urvala i další bod, když vytloukla bloky Rybakinové na síti a sama měla první mečbol, který přímým bodem ze servisu proměnila.
Pro Sabalenkovou má tento skalp Rybakinové obrovskou cenu. Se svou rivalkou totiž dvakrát po sobě prohrála finále na velké akci, konkrétně loni na Turnaji mistryň a také letos v lednu na Australian Open. Vzájemnou bilanci upravila na 9:7 ze svého pohledu.
Sabalenková se na třetí pokus dočkala svého premiérového triumfu v Indian Wells, a navíc ukončila 12zápasovou neporazitelnost Rybakinové proti hráčkám TOP 10. V minulosti tady nestačila ve finále na Rybakinovou (2023) ani Mirru Andrejevovou (loni). Pro Bělorusku se jedná o jubilejní 10. trofej z podniků WTA 1000 a celkově 23. titul.
Obě aktérky teď zamíří do Miami. Rybakinová je dvojnásobnou finalistkou této akce, ale loni ztroskotala hned po prvním zápase. Sabalenková naopak bude na Floridě obhajovat loňské prvenství. Rybakinová tak bude mít v následujících dvou týdnech jedinečnou šanci stáhnout náskok Sabalenkové v čele žebříčku.
Výsledky turnaje WTA 1000 v Indian Wells
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
No do tretice se to Aryne povedlo, ale bylo to hodne, hodne do tyci... skoda...
V Miami uvidime celkove uz jiny tenis... takze uf, je to z nami...konec hoblovani a pucek... ;-))
Zítra Rybka natáhne tepláky
a půjde sbírat zeml'aky.
