Sladká pomsta! Sabalenková urvala drama s Rybakinovou a na třetí pokus dobyla Indian Wells

DNES, 21:40
Aktuality 26
WTA INDIAN WELLS - Tři finálové zápasy potřebovala Aryna Sabalenková (27) na to, aby poprvé dobyla prestižní tisícovku v Indian Wells a stala se zbrusu novou královnou kalifornské pouště. Aktuální světová jednička prohrávala už o set a brejk a čelila mečbolu v tie-breaku, ale nakonec rivalku Jelenu Rybakinovou (26), které oplatila bolestivou porážku z nedávného Australian Open, zdolala 3:6, 6:3, 7:6.
Aryna Sabalenková poprvé ovládla tisícovku v Indian Wells (© CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Sabalenková – Rybakinová 3:6, 6:3, 7:6

Očekávalo se dramatické a fantastické finále a diváci ho dostali, i když z jedné nebo druhé strany kvalita v některých pasážích zápasu pokulhávala a zejména v první polovině bylo několikrát vidět, že má Sabalenková z rivality s Rybakinovou psychický blok. Běloruska dávala mnohem víc průchod svým emocím než obvykle a v úvodu utkání jen marně hledala na solidně hrající soupeřku recept.

První dějství sice nabídlo jen jeden brejk, nicméně nebylo pochyb o tom, kdo je jasně lepší hráčkou na kurtu. Rybakinová si držela vyrovnaný počet vítězných úderů i nevynucených chyb, kdežto Sabalenková zakončila tento set s poměrem pěti winnerů a 12 minel.

Zmíněný brejk přišel v šestém gamu, v němž Sabalenková ztratila čtyři body po sobě a nakonec osm v řadě, jelikož Rybakinová si uhájila podání čistou hrou. Aktuální světová jednička ještě měla možnost tuto sadu zdramatizovat, avšak budoucí světová dvojka manko 0:30 chladnokrevně otočila.

Na začátku druhého dějství už to se Sabalenkovou vypadalo velmi špatně. Evidentně frustrovaná ze ztráty prvního setu si hned v úvodním gamu prohrála servis, přičemž na brejkbol vyrobila dvojchybu. Pak ale běloruská ranařka sehrála povedený game na returnu a čistou hrou skóre srovnala. Následně přežila dva brejkboly v maratonské hře na podání a ujala se vedení 2:1.

Rybakinovou evidentně ztráta náskoku rozhodila. V dalších minutách totiž mnohem víc chybovala, pustila Sabalenkovou k dalšímu brejkbolu a pomohla jí ho proměnit dvojchybou. Vypadalo to, že se momentum kompletně překlopilo na raketu Sabalenkové, nicméně Rybakinová sahala po snížení na 3:4. Na brejkbol však udělala chybu z returnu, lídryně žebříčku upravila na 5:2 a o dva gamy později si navzdory manku 0:30 a brejkbolové hrozbě vynutila rozhodující set.

Na začátku posledního dějství si obě aktérky suverénně pohlídaly servis. Rybakinová pak vedla 40:0 a měla nakročeno k dalšímu pohodovému gamu na podání, jenže Sabalenková vytáhla to nejlepší ze svého repertoáru a po zisku pěti bodů v řadě slavila brejk a měla v zádech náskok 2:1 s brejkem.

Sabalenková musela v každém z následujících dvou gamů na podání přes shodu, ale vždy kritický moment ustála, vedení si držela a na výsledkové tabuli svítilo skóre 4:2. Za stavu 3:4 už se Rybakinová k šanci na returnu dostala a měla rovnou dva brejkboly v řadě, které však Běloruska bleskově odvrátila. Sabalenková nakonec i tento game uhájila.

Světová jednička ale nedokázala zápas dopodávat. V desátém gamu viditelně znervózněla, nemohla se spolehnout na servis a Rybakinová snadno srovnala na 5:5. Kazachstánka pak přežila celkem pět brejkbolů a měla jistý minimálně tie-break, v němž se tato zhruba dvouapůlhodinová bitva nakonec rozhodla.

Ve zkrácené hře byly obě hráčky stoprocentní na servisu a strany se měnily za stavu 3:3. Hned po krátké přestávce však Rybakinová donutila Sabalenkovou k chybě a měla první minibrejk a vedení 4:3. Ten zvládla potvrdit, nicméně Běloruska vytáhla výborný return, snížila na 4:5 a vzápětí vyrovnala.

Rybakinová poté ovšem předvedla famózní bekhend po čáře a měla mečbol na vlastním podání při skóre 6:5. V ten moment se vítězným bekhendem blýskla Sabalenková a opět se měnily strany, tentokrát za stavu 6:6. Sabalenková urvala i další bod, když vytloukla bloky Rybakinové na síti a sama měla první mečbol, který přímým bodem ze servisu proměnila.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Pro Sabalenkovou má tento skalp Rybakinové obrovskou cenu. Se svou rivalkou totiž dvakrát po sobě prohrála finále na velké akci, konkrétně loni na Turnaji mistryň a také letos v lednu na Australian Open. Vzájemnou bilanci upravila na 9:7 ze svého pohledu.

Sabalenková se na třetí pokus dočkala svého premiérového triumfu v Indian Wells, a navíc ukončila 12zápasovou neporazitelnost Rybakinové proti hráčkám TOP 10. V minulosti tady nestačila ve finále na Rybakinovou (2023) ani Mirru Andrejevovou (loni). Pro Bělorusku se jedná o jubilejní 10. trofej z podniků WTA 1000 a celkově 23. titul.

Obě aktérky teď zamíří do Miami. Rybakinová je dvojnásobnou finalistkou této akce, ale loni ztroskotala hned po prvním zápase. Sabalenková naopak bude na Floridě obhajovat loňské prvenství. Rybakinová tak bude mít v následujících dvou týdnech jedinečnou šanci stáhnout náskok Sabalenkové v čele žebříčku.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Indian Wells

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

Vlk-v-trave
15.03.2026 22:11
Rybka by hlavne mela zmenit styl na MB... ted Saba rekla pro C+, ze riskla, ze to pujde stejne jako v predchozich 2 pripadech... a vyslo... a plno takovy malych veci... tenhle duel dostalo do dramatu... hlavne skoda toho vypadku ve druhem setu... nakonec se ukazalo, ze rozbiti - tzv. vymena rakety tu otocku nakoplo...

No do tretice se to Aryne povedlo, ale bylo to hodne, hodne do tyci... skoda...
V Miami uvidime celkove uz jiny tenis... takze uf, je to z nami...konec hoblovani a pucek... ;-))
Liverpool22
15.03.2026 22:18
Ano z pohledu Rybky byl začátek 2. setu zásadní, kdy mohla Arynu dorazit - šla hned do brejku, ale nepotvrdila a pak měla hafo šancí, chodilo se přes shody. Jenže další brejk už nedala
PTP
15.03.2026 21:57
Aryna uřvala drama s Rybkou.
PTP
15.03.2026 22:01
A uvala trofej z podstavce.
Liverpool22
15.03.2026 22:01
smile smile
com
15.03.2026 22:05
smile kdyz nejde o GS, TM nebo olympyjadu, tak do o houno
Liverpool22
15.03.2026 22:06
Souhlas
pantera1
15.03.2026 22:11
Rybka v bílém na pažitu s talířem, to by byla jinačí káva, třeba se tak stane
frenkie57
15.03.2026 22:18
Jeden už doma má, třeba do konce kariéry skompletuje celou jídelní sadu, tj. šest kusů.
farr
15.03.2026 21:55
Super tenis. Opravdu jeden z mála matchupů na WTA co nepostrádá náboj, šťávu a hlavně kvalitu. Na betonu v dnešní době není lepších hraček... Aryně sem to přál dnes, za tu bojovnost a otočku. Nic neodchodila po 1. setu kdy nedostala vlastně čuchnout. A taky by nebylo normální kdyby všechny finále jen prohrávala, to by pro ženský tenis dobrá vizitka nebyla NO.1 na baterky.
Pavol
15.03.2026 21:55
Najskôr takto https://www.nike.sk/tiket/LEin5m8_gDSSGa_1Hy_6LQ

a potom zaokrúhliť na 20 eur https://www.nike.sk/tiket/g9WlFJ34oQjMr6h8qsj8kw
Pavol
15.03.2026 21:59
časová postupnosť je naopak
pantera1
15.03.2026 21:54
Mě předtuchy se vyplnily, no nic není to konec světa, Rybka vyhraje jinde. Aryna dnes byla o fous lepší .
Liverpool22
15.03.2026 21:58
Přesně tak. Dnes to bylo o pár míčích, ale furt je lepší prohrát tady než ve finále GS. Takže vendeta bude buď ve finále RG nebo W a tam už to klapne smile
frenkie57
15.03.2026 21:51
Zítra bude možné potkat Rybku ještě v Kalifornii s nůší na zádech cestou na bramborové pole.
Liverpool22
15.03.2026 21:59
frenkie57
15.03.2026 22:13
Dovolím si nepatrně zaveršovat:

Zítra Rybka natáhne tepláky
a půjde sbírat zeml'aky.
Liverpool22
15.03.2026 22:15
PTP
15.03.2026 21:50
Rybka poděkovala sběračům, protože ví, co jí čeká
Kapitan_Teplak
15.03.2026 21:52
Kapitan_Teplak
15.03.2026 21:47
aligo
15.03.2026 21:46
Rybka zítra s monoklem
PTP
15.03.2026 21:42
Chlape, tys to věděl dopředu!
Ondřej.Jirásek
15.03.2026 21:43
To je na mě? Kdepak, měl jsem pro jistotu obě verze a neskutečně mě to ..... ten závěr
Diabolique
15.03.2026 21:44
Ano, vedel to dopredu!!!
"Indian Wells: Další krutá rána pro Sabalenkovou? Pátý grandslam ..."
Diabolique
15.03.2026 21:42
Dobry utkani.
