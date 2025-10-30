Slovenský drahokam. Pohánková šokovala favoritku, v Čennaí hraje životní turnaj
Pohánková – Parryová 6:3, 6:4
S velkou dávkou pravděpodobnosti jste o slovenském talentu Mii Pohánkové ještě před pár měsíci nic nevěděli. Rodačka z Levic na sebe širší tenisovou veřejnost pořádně upozornila na letošním Wimbledonu, kde ovládla juniorskou soutěž, když cestou za titulem vyřadila Češku Vendulu Valdmannovou.
Že se nejednalo o náhodu, potvrzuje i její semifinálová účast na letošním juniorském Australian Open či čtvrtfinále ve Flushing Meadows. Na juniorském žebříčku se vyšplhala na třetí místo, v seniorském rankingu jí před probíhajícím turnajem patřila 659. příčka. Před ní jsou jen dvě mladší tenistky.
Odměnou byla pro Pohánkovou premiérová účast v hlavní soutěži na okruhu WTA. V prvním kole v Čennaí mladá Slovenka smetla Japonku Nao Hibinovou, 173. hráčku světa, 7:5, 6:1, ve druhém si poradila s další jasnou žebříčkovou favoritkou Parryovou (131. na rankingu) s přehledem 6:3, 6:4.
Pohánková přitom neměla proti bývalé 48. hráčce světa vůbec dobrý vstup do utkání, když velmi rychle prohrávala 0:3. Pak však juniorská wimbledonská šampionka ukázala, proč patří mezi velké světové talenty. Šesti gamy v řadě svou o šest let starší soupeřku naprosto šokovala a šla do vedení.
Rozjetá Slovenka získala i úvodní dva gamy druhé sady a náskok už nepustila. Pohánková za hodinu a 45 minut vyhrála 6:3, 6:4 a postoupila již do čtvrtfinále.
V něm se střetne se čtvrtou nasazenou Indonésankou Janice Tjenovou, která ve druhém kole poslala ze hry Lindu Fruhvirtovou.
Jedinou zkušeností Pohánkové s okruhem WTA byla do této doby kvalifikace na turnaji v Berlíně, kde však skončila v prvním kole na Kateřině Siniakové.
