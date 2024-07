Smíšenou čtyřhru ve Wimbledonu vyhráli Hsieh a Zieliňský

Smíšenou čtyřhru na tenisovém Wimbledonu vyhráli Su-Wei Hsieh z Tchaj-wanu a Jan Zieliňský z Polska. V dnešním finále v All England Clubu porazili 6:4, 6:2 mexickou dvojici Giuliana Olmosová, Santiago González.

Su-Wei Hsieh and Jan Zielinsky drop the 2024 re-mix!



The reigning Australian Open mixed doubles champions claim their second Grand Slam title of season, defeating Mexican duo Giuliana Olmos and Santiago Gonzalez 6-4, 6-2



And that is the last match of #Wimbledon 2024 pic.twitter.com/nTyx47btB5 — Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2024