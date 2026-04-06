Smutná zpráva z Lince. Bejlek se musela odhlásit, zůstává jen Plíšková
Bejlek měla coby nasazená osmička velmi příznivý los. V úvodním kole se měla střetnout s Pannou Udvardyovou, která hrála v neděli finále v Bogotě (porážka s Marií Bouzkovou), a pak by ji čekala jedna z kvalifikantek.
Jenže mladou Češku, jež před dvěma měsíci na akci WTA 500 v Abú Zabí senzačně získala svůj první titul na hlavním okruhu, zase trápí zdraví. S ním bojuje v posledních týdnech takřka neustále. V Dubaji kvůli zranění břišního svalu nenastoupila k utkání druhého kola a od poloviny února hrála jen tři turnaje.
Tím dalším bohužel nebude plánovaný Linec, jelikož Bejlek na poslední chvíli start zrušila pro problém se zády. V losu hlavní soutěže ji nahradila Anhelina Kalininová z Ukrajiny jako lucky loser.
V hlavní soutěži tak bude z českých tenistek účinkovat pouze Plíšková. Bývalá světová jednička v úterý večer vyzve Aljaksandru Sasnovičovou, která v úvodním kole kvalifikačních bojů deklasovala Lindu Fruhvirtovou. Kvalifikačním sítem neprošla ani další z našich mladých nadějí Dominika Šalková.
Plíšková se s bývalou světovou devětadvacítkou Sasnovičovou utkala dvakrát. Zatímco v Tokiu 2016 prohrála ve dvou setech, o dva roky později v Pekingu měla naopak sama jasně navrch.
Přehled turnaje WTA 500 v Linci
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Kdy naposled byla alespoň půl roku zdravá ?