Smutná zpráva z Lince. Bejlek se musela odhlásit, zůstává jen Plíšková

DNES, 19:05
Hlavní soutěže na antukové pětistovce v Linci se nakonec z českých tenistek zúčastní pouze Karolína Plíšková, která podnikne návrat po dalších zdravotních problémech. Ty naopak trápí Sáru Bejlek, jež měla plnit roli nasazené osmičky, ale dnes se z rakouského halového turnaje odhlásila.
Sára Bejlek musela zrušit start v Linci (© ČTK / Deml Ondřej)

Bejlek měla coby nasazená osmička velmi příznivý los. V úvodním kole se měla střetnout s Pannou Udvardyovou, která hrála v neděli finále v Bogotě (porážka s Marií Bouzkovou), a pak by ji čekala jedna z kvalifikantek.

Jenže mladou Češku, jež před dvěma měsíci na akci WTA 500 v Abú Zabí senzačně získala svůj první titul na hlavním okruhu, zase trápí zdraví. S ním bojuje v posledních týdnech takřka neustále. V Dubaji kvůli zranění břišního svalu nenastoupila k utkání druhého kola a od poloviny února hrála jen tři turnaje.

Tím dalším bohužel nebude plánovaný Linec, jelikož Bejlek na poslední chvíli start zrušila pro problém se zády. V losu hlavní soutěže ji nahradila Anhelina Kalininová z Ukrajiny jako lucky loser.

V hlavní soutěži tak bude z českých tenistek účinkovat pouze Plíšková. Bývalá světová jednička v úterý večer vyzve Aljaksandru Sasnovičovou, která v úvodním kole kvalifikačních bojů deklasovala Lindu Fruhvirtovou. Kvalifikačním sítem neprošla ani další z našich mladých nadějí Dominika Šalková.

Plíšková se s bývalou světovou devětadvacítkou Sasnovičovou utkala dvakrát. Zatímco v Tokiu 2016 prohrála ve dvou setech, o dva roky později v Pekingu měla naopak sama jasně navrch.

Přehled turnaje WTA 500 v Linci

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
tommr
06.04.2026 19:58
U Sáry ty problémy se zdravím budou bohužel pořád. Protože je malá tak musí dřít víc než větší hráčky a z toho pak zákonitě plynou zranění ...
subaru
06.04.2026 19:36
Jak dlouho ještě ti tupci budou dávat Stephens WC? To je krajský přebor ten zápas.
Kuba4Win
06.04.2026 19:36
Škoda měla celkem dost dobrý los
Vlk-v-trave
06.04.2026 19:25
No, teď už nemá ani ranking na kvaldu na RG. Zůstala ji vůbec ještě možnost P.R.? Nebo musí žádat o Divokou kartu?
subaru
06.04.2026 19:32
Kdo prosím?
frenkie57
06.04.2026 19:39
Koho myslíš? Karolínu P. ?
Vlk-v-trave
06.04.2026 19:53
Ano... K.P.
com
06.04.2026 19:58
Karolina jeste nema vycerpany volnasky na GS
Vlk-v-trave
06.04.2026 20:06
Ok, takže v Linci pod tlakem nebude...:-)
tenisman1233
06.04.2026 19:21
Šálková je teď první pod čarou .
PTP
06.04.2026 19:24
Tak to by jí mohla píchnout Kája P.
subaru
06.04.2026 19:28
Bude klesat. škoda Dominika, ještě jedna odhláška.
subaru
06.04.2026 19:33
Nebo Udvardy. Neskutečný přelet.
Kapitan_Teplak
06.04.2026 19:18
Mladá holka a jde od zranění ke zranění
Kdy naposled byla alespoň půl roku zdravá ?
com
06.04.2026 19:15
po tom titulu jede na stejné bázi jako Krejča a Vondrouška
