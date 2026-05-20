Smutný pád tenisového elegána. Dimitrov padá žebříčkem, potupně prohrál i v kvalifikaci
V roce 2024 byl v Roland Garros ve čtvrtfinále. Loni ve Wimbledonu měl na lopatě Jannika Sinnera. Patřil do TOP 10 světového žebříčku. Jenže zdravotní trable udělaly z kdysi obávaného charismatického elegána tenistu v depresích.
Necelý rok od jednoho z možných vrcholů kariéry je Dimitrov blízko vyřazení z druhé stovky žebříčku a po dlouhých 17 letech znovu okusil, jaké to je, když vypadnete v prvním kole grandslamové kvalifikace. Naposledy to bylo při jeho účasti v Melbourne 2010, kdy jeho kariéra začínala.
Dimitrov v slzách. Skalp Sinnera měl na dosah, ale musel vzdát
Do Paříže se přitom tolik těšil! Dva dny před startem kvalifikace právě tam oslavil své 35. narozeniny.
Bulharský tenista má za sebou nyní půlroční pauzu, pokusy o návrat mezi elitu mu ale vůbec nevychází. Počítá už sedm proher v řadě, což znamená nejhorší sérii za více než 15 let ve světě profi tenisu.
Dimitrovova bilance v roce 2016 jsou dvě vítězství proti 11 prohrám. A o jeho psychickém rozpoložení vypovídá i statistika ze zmíněného duelu pařížské kvalifikace s Jamie Fariou. Bulhar vedl 1:0 na sety a za stavu 5:4 podával na postup. Jenže chvíli pravdy nezvládl. Navíc vyrobil v napínavé třísetové bitvě 42 nevynucených chyb! "Hrálo se v atmosféře, na kterou nejsem zvyklý. Vítězství nad Grigorem Dimitrovem je opravdu speciální," přiznal portugalský hráč.
Dimitrov žádná slova světu neposlal. Ale snad ještě neřekl poslední slovo. Brzy začne travnatá část sezony, ve které se vždy cítil lépe než na antuce.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
