Smutný příběh Del Potra: Mohl jsem být světovou jedničkou, pak ale začala noční můra
Del Potro ukončil kariéru před třemi lety na domácí půdě v Buenos Aires a loni ještě odehrál rozlučkovou exhibici s kamarádem a nejlepším hráčem všech dob Novakem Djokovičem. Nebýt zranění, tak by šampion US Open z roku 2009 určitě ještě soutěžil. Jeho zápěstí a koleno mu však nedovolily hrát. Právě zranění nohy, ho připravilo o sen, ke kterému měl už velmi blízko.
"Když jsem se dostal do finále US Open 2018, byl jsem světovou trojkou," vzpomínal Argentinec s dělovým forhendem na jedno z nejlepších období své kariéry, kdy měl po celou sezonu velmi stabilní výsledky. V New Yorku tehdy padl až v souboji o titul s Djokovičem.
"Byl jsem naprosto vyčerpaný, přesto jsem vyrazil na asijskou část sezony. Udělal jsem to proto, že jsem si vysnil možnost stát se světovou jedničkou po Australian Open 2019. Měl jsem reálnou matematickou šanci – pokud bych na těch turnajích hrál dobře, mohl jsem se dostat na první místo žebříčku," prozradil situaci, ve které byl před sedmi lety.
Jeho sen však překazilo zranění. "Pak ale přišel pád, poranil jsem si koleno, musel jsem zastavit a následně začala noční můra," řekl Del Potro, který ten rok na Masters v Šanghaji musel skrečovat, o australský grandslam přišel a více než čtyři měsíce nehrál.
V roce 2019 už se zúčastnil jen na pár turnajů a na začátku travnaté sezony přišla další stopka. V Queen’s Clubu nenastoupil do osmifinále a na okruh už se vrátil pouze ke svému poslednímu zápasu kariéry.
