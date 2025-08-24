Šnajderová si poradila s přemožitelkou Bouzkové a slaví pátý titul
Šnajderová - Alexandrovová 6:3, 4:6, 6:4
Utkání začalo s menším zdržením, když krátká přeháňka přerušila hru jen dva míčky po zahájení. Obě tenistky se ale nenechaly rozhodit a bojovaly pod zataženou oblohou více než dvě hodiny. Po 2 hodinách a 11 minutách se radovala Šnajderová, která si připsala svůj druhý titul kategorie WTA 500 a první singlovou trofej v roce 2025.
Pro jednadvacetiletou hráčku jde o pátý titul v řadě poté, co ve svém prvním finále kariéry neuspěla. "Děkuji, že jste dnes přišli a podpořili nás," vzkázala Šnajderová fanouškům po zápase. "Atmosféra byla neuvěřitelná. Bylo mi potěšením tady hrát, doufám, že jste si tento týden v Monterrey užili. Muchas gracias, Monterrey, a uvidíme se příští rok," dodala nová šampionka.
Šnajderová letos už slavila i ve čtyřhře, kde má na kontě dva tituly, včetně prestižního triumfu na WTA 1000 v Miami.
Cesta k titulu v Mexiku přitom nebyla jednoduchá. Během turnaje zvládla všechny čtyři tie-breaky, do kterých se dostala, a v dramatickém čtvrtfinále udolala Elise Mertensovou po tříhodinové bitvě. Ani finále se neobešlo bez komplikací.
Šnajderová začala suverénně, když vyhrála první set 6:3. V úvodu druhé sady ale Alexandrovová stáhla manko 0:2, třikrát uspěla na returnu a po vítězství 6:4 si vynutila rozhodující set. Ve třetím dějství však přišla hned o svůj úvodní servis a to její soupeřce stačilo. Šnajderová získala třetí set poměrem 6:4 a mohla slavit svůj pátý triumf kariéry.
Šnajderová se nyní chystá na US Open, kde v úterý zahájí své účinkování proti Lauře Siegemundové. Alexandrovová nastoupí ve stejný den proti Anastasiji Sevastovové.
Bucsaová a Melicharová-Martinezová triumfovaly ve čtyřhře
Ve čtyřhře se z titulu radovala dvojice Cristina Bucsaová a Nicole Melicharová-Martinezová, která prožila v Monterrey bezchybný týden. Čtvrtý nasazený pár ve finále smetl třetí nasazené Guo Hanyu a Alexandru Panovovou 6:2, 6:0 za pouhých 52 minut, aniž by během turnaje ztratil jediný set.
Pro Bucsaovou to byl už sedmý titul ve čtyřhře na WTA a druhý v letošní sezoně. Melicharová-Martinezová slavila 16. deblový titul kariéry a první v probíhajícím roce.
Komentáře