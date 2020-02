Sock v New Yorku vstup do sezony nezvládl a pořád čeká na první výhru od předloňského října

Jack Sock prožil naprosto parádní konec sezony 2017, kdy senzačně ovládl halové Masters v Paříži a dostal se do semifinále Turnaje mistrů, v žebříčku se vyšplhal až na post světové osmičky.

Jenže poté přišel nepochopitelný útlum, pokles formy a propad žebříčkem. V následujícím roce totiž 27letý Američan vyhrál jen devět z 31 zápasů. V loňském roce bojoval se zdravotními potížemi, odehrál pouhých 11 soutěžních duelů a výhru slavil jen v rámci exhibičního Laver Cupu.

Sock, který momentálně nefiguruje ve světovém hodnocení, do letošního tenisového roku díky divoké kartě vstoupil na domácím halovém podniku v New Yorku, kde v pondělí nestačil 3-6 4-6 na krajana Marcose Girona. Čekání na první vítězství od října 2018 tak stále pokračuje, na turnajích zaznamenal už desátou porážku v řadě.

Hráč druhé stovky Giron zaútočí na své první čtvrtfinále na turnajích ATP. Šestadvacetiletý Američan ve druhém kole vyzve nasazenou čtyřku Uga Humberta.

#JackSock won just one singles match on the @atptour

last year and he bowed out in the opening round at the @NewYorkOpen .https://t.co/6ODALeLdAf