Šok v Indian Wells! Alcaraz nestačil na famózního Medveděva a letos poprvé prohrál

DNES, 01:11
Aktuality 8
ATP MASTERS INDIAN WELLS - Očekávané finále mezi Carlosem Alcarazem a Jannikem Sinnerem se v neděli na Masters v Indian Wells neuskuteční. Další díl oblíbené rivality totiž zhatil v posledních týdnech výborně hrající Daniil Medveděv. Bývalý lídr žebříčku v semifinále senzačně zvítězil 6:3, 7:6 a aktuální světové jedničce Alcarazovi uštědřil první letošní porážku.
Profily hráčů
Medvedev Daniil
Alcaraz Carlos
Carlos Alcaraz přišel o letošní neporazitelnost (© CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Alcaraz – Medveděv 3:6, 6:7

Poslední čtyři souboje patřily Alcarazovi, ale dalo se očekávat, že by mohl mít tentokrát s Medveděvem velké potíže. Ruský tenista totiž hraje v letošní sezoně a zejména v posledních týdnech ve vynikající formě, což nejen v úvodním setu potvrdil.

Alcaraz si ale za ztracený servis ve čtvrtém gamu může částečně sám. Od stavu 40:15 totiž vyrobil dvě minely po sobě a pak ho ke stejnému počtu chyb donutil Medveděv, který zvládl delší výměnu při své brejkbolové šanci. Bývalý lídr žebříčku pokračoval ve výborném umisťování svých podání i agresivnější hře, než je u něj obvykle k vidění, a s přehledem zvýšil na 4:1.

Španěl měl potíže i v následujícím gamu na servisu, nicméně manko 0:30 zlikvidoval a udržel se v boji o první set. Medveděv se ovšem rozhodit nenechal a dál si bez problémů hájil podání. Světová jednička dělala vše možné, aby manko brejku dohnala. Ruský protivník však hrál s ledovým klidem, nutil Alcaraze k chybám a náskok si pohlídal až do konce úvodního dějství.

Rovněž Alcaraz se k první šanci na returnu dostal ve čtvrtém gamu, ovšem až ve druhé sadě. Španěl měl za stavu 40:15 dva brejkboly po sobě a ten druhý po chybě Medveděva využil. Jenže na rozdíl od předchozího setu nebyl brejk potvrzen, ruský tenista i díky parádnímu returnu na brejkbol snížil na 2:3 ze svého pohledu a vzápětí skóre srovnal.

Alcaraz se ve druhém setu mnohem víc prosazoval na returnu a další brejkbol si vypracoval za stavu 4:3. Medveděv si ale dál pomáhal servisem i nebojácnou hrou od základní čáry a hrozbu smazal. Rus se ocitl v potížích také při skóre 4:5, ačkoli vedl už 30:0. Alcaraze dokonce pustil ke dvěma setbolům, avšak oba chladnokrevně zlikvidoval a dorovnal na 5:5.

Set nakonec dospěl do tie-breaku. Ve zkrácené hře byl mnohem lepší Medveděv, který na rozdíl od Alcaraze vůbec nechyboval. Jeden z klíčových momentů zápasu se tak proměnil v jasnou záležitost a rodák z Moskvy dominoval v tie-breaku poměrem 7:3.

Alcaraz touto porážkou přišel o několik fantastických sérií. Zaprvé ztratil letošní neporazitelnost, která zahrnuje triumfy na Australian Open a v Dauhá, zkompletování kariérního Grand Slamu a 16 vyhraných zápasů po sobě. Zadruhé poprvé od krachu před rokem v úvodním duelu v Miami a po neskutečných 34 utkáních prohrál na venkovních betonech.

Na Masters v Indian Wells se Alcaraz už popáté v řadě probojoval do semifinále, ovšem potřetí a stejně jako loni (Jack Draper) v něm skončil. Jeho maximem v kalifornské poušti jsou triumfy z let 2023-24, kdy ve finále v obou případech porazil právě Medveděva.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Pro Medveděva se jedná o další potvrzení toho, že je definitivně zpátky v nejlepší formě. Ruský tenista upravil letošní bilanci na 19:3, vyhrál podeváté v řadě, získal posledních 18 setů a v této sezoně kraloval v Brisbane a Dubaji. Postup do finále navíc znamená návrat do TOP 10 žebříčku.

Finále v Indian Wells si zahraje potřetí a bude mít další pokus získat svůj první titul na "pátém grandslamu". Tentokrát nebude jeho posledním protivníkem Alcaraz, nýbrž Sinner, tedy druhý z dominujícího dua na mužském okruhu. Rovněž Italovi má co oplácet. Prohrál s ním poslední tři souboje a ve vzájemné bilanci po úvodní dominanci (6:0) momentálně ztrácí 7:8.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

8
Přidat komentář
PTP
15.03.2026 01:20
Tak nám Kája letos přišel o věneček
Reagovat
Kapitan_Teplak
15.03.2026 01:24
A to s Medvědem, to muselo dost bolet.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
15.03.2026 01:25
Reagovat
farr
15.03.2026 01:20
No Carlos dnes jen mohl čumět jak že se to hraje na tý pouštní "houbě". Jsem zvědav jak si s touhle Medvědí zdí poradí zítra Hříšník, ale už by potřeboval taky dostat ve finále od někoho jiného než Carlita. Každopádně druhé SF mě teda bavilo a pokud Daniil bude schopen hrát to co dnes konzistentněji nemusí to být letos taková "nuda" jako loni kdy furt všude jen dva dominovali... A doufejme že i zlaté české dítě se už konečně pochlapí.
Reagovat
Kapitan_Teplak
15.03.2026 01:16
Senzační šok nebo šokující senzace ?
Reagovat
RFanousek
15.03.2026 01:15
Medvedev opravdu vynikající. Nejlepší jeho výkon za hooooodně dlouho. Tato výhra ho posunula zpátky do top 10.
Těžko věřit, že je to ten samý hráč, který nedávno prohrál s Tsitsipasem.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
15.03.2026 01:37
Nemám rád jeho hru ani podivné údery, ale dneska byly maximálně účinné a podpořené jeho tradičně skvělým pohybem. Úderově na tom byl výrazně lépe než při vítězství na USO21.
Jinak Carlos na tom byl statisticky lépe na podání, přesto mi přišlo, že v klíčových momentech mu právě servis chyběl.
W/UE měli oba -6, takže Medvěd prostě vyhrál víc BP a hlavně pak v TB.
Zítřek, při stejně kvalitní hře Medvěda, vidím 40:60 kvůli Jankově tvrdé, rychlé hře a účinnějšímu servisu než má Carlos. Toho tlaku z Medvědova returnu tam bylo příliš a to myslím u Janka nehrozí.
Reagovat
Mayo
15.03.2026 01:15
Karči vyfackaný ako učňovkár. Danill s Jankom by mohli dať 3 sety.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist