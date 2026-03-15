Šok v Indian Wells! Alcaraz nestačil na famózního Medveděva a letos poprvé prohrál
Alcaraz – Medveděv 3:6, 6:7
Poslední čtyři souboje patřily Alcarazovi, ale dalo se očekávat, že by mohl mít tentokrát s Medveděvem velké potíže. Ruský tenista totiž hraje v letošní sezoně a zejména v posledních týdnech ve vynikající formě, což nejen v úvodním setu potvrdil.
Alcaraz si ale za ztracený servis ve čtvrtém gamu může částečně sám. Od stavu 40:15 totiž vyrobil dvě minely po sobě a pak ho ke stejnému počtu chyb donutil Medveděv, který zvládl delší výměnu při své brejkbolové šanci. Bývalý lídr žebříčku pokračoval ve výborném umisťování svých podání i agresivnější hře, než je u něj obvykle k vidění, a s přehledem zvýšil na 4:1.
Španěl měl potíže i v následujícím gamu na servisu, nicméně manko 0:30 zlikvidoval a udržel se v boji o první set. Medveděv se ovšem rozhodit nenechal a dál si bez problémů hájil podání. Světová jednička dělala vše možné, aby manko brejku dohnala. Ruský protivník však hrál s ledovým klidem, nutil Alcaraze k chybám a náskok si pohlídal až do konce úvodního dějství.
Rovněž Alcaraz se k první šanci na returnu dostal ve čtvrtém gamu, ovšem až ve druhé sadě. Španěl měl za stavu 40:15 dva brejkboly po sobě a ten druhý po chybě Medveděva využil. Jenže na rozdíl od předchozího setu nebyl brejk potvrzen, ruský tenista i díky parádnímu returnu na brejkbol snížil na 2:3 ze svého pohledu a vzápětí skóre srovnal.
Alcaraz se ve druhém setu mnohem víc prosazoval na returnu a další brejkbol si vypracoval za stavu 4:3. Medveděv si ale dál pomáhal servisem i nebojácnou hrou od základní čáry a hrozbu smazal. Rus se ocitl v potížích také při skóre 4:5, ačkoli vedl už 30:0. Alcaraze dokonce pustil ke dvěma setbolům, avšak oba chladnokrevně zlikvidoval a dorovnal na 5:5.
Set nakonec dospěl do tie-breaku. Ve zkrácené hře byl mnohem lepší Medveděv, který na rozdíl od Alcaraze vůbec nechyboval. Jeden z klíčových momentů zápasu se tak proměnil v jasnou záležitost a rodák z Moskvy dominoval v tie-breaku poměrem 7:3.
Alcaraz touto porážkou přišel o několik fantastických sérií. Zaprvé ztratil letošní neporazitelnost, která zahrnuje triumfy na Australian Open a v Dauhá, zkompletování kariérního Grand Slamu a 16 vyhraných zápasů po sobě. Zadruhé poprvé od krachu před rokem v úvodním duelu v Miami a po neskutečných 34 utkáních prohrál na venkovních betonech.
Na Masters v Indian Wells se Alcaraz už popáté v řadě probojoval do semifinále, ovšem potřetí a stejně jako loni (Jack Draper) v něm skončil. Jeho maximem v kalifornské poušti jsou triumfy z let 2023-24, kdy ve finále v obou případech porazil právě Medveděva.
Pro Medveděva se jedná o další potvrzení toho, že je definitivně zpátky v nejlepší formě. Ruský tenista upravil letošní bilanci na 19:3, vyhrál podeváté v řadě, získal posledních 18 setů a v této sezoně kraloval v Brisbane a Dubaji. Postup do finále navíc znamená návrat do TOP 10 žebříčku.
Finále v Indian Wells si zahraje potřetí a bude mít další pokus získat svůj první titul na "pátém grandslamu". Tentokrát nebude jeho posledním protivníkem Alcaraz, nýbrž Sinner, tedy druhý z dominujícího dua na mužském okruhu. Rovněž Italovi má co oplácet. Prohrál s ním poslední tři souboje a ve vzájemné bilanci po úvodní dominanci (6:0) momentálně ztrácí 7:8.
Sinner pošesté v řadě skolil Zvereva
Nahlásit nelegální obsah můžete zde.
Těžko věřit, že je to ten samý hráč, který nedávno prohrál s Tsitsipasem.
Jinak Carlos na tom byl statisticky lépe na podání, přesto mi přišlo, že v klíčových momentech mu právě servis chyběl.
W/UE měli oba -6, takže Medvěd prostě vyhrál víc BP a hlavně pak v TB.
Zítřek, při stejně kvalitní hře Medvěda, vidím 40:60 kvůli Jankově tvrdé, rychlé hře a účinnějšímu servisu než má Carlos. Toho tlaku z Medvědova returnu tam bylo příliš a to myslím u Janka nehrozí.