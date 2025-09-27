Šok v Pekingu! Hvězdná Ósakaová dostala lekci od kvalifikantky ze druhé stovky a končí
Ósakaová – Sasnovičová 6:1, 4:6, 2:6
V posledních týdnech udělala Ósakaová pořádně velký krok směrem zpět na výsluní a mezi užší špičku, když hrála finále na tisícovce v Montrealu a semifinále na US Open a vyšplhala se do TOP 15 žebříčku.
Další turnaj v Pekingu pro ni ovšem skončil nečekaným krachem a senzační porážkou se Sasnovičovou, která v předchozích čtyřech vzájemných duelech získala jen jeden set a na US Open 2018 schytala od bývalé světové jedničky dva kanáry.
První polovina zápasu probíhala podle plánu. Ósakaová na kurtu dominovala a vedla 6:1, 3:2. V zádech měla náskok setu a brejku. Jenže brejk nepotvrdila a od té doby začala hrát Sasnovičová jako v dobách své největší slávy, respektive když sama figurovala v TOP 30 hodnocení. Běloruska školila japonskou hvězdu od základní čáry, ve výměnách měla navrch a bezradnou a chybující Ósakaovou za hodinu a půl nakonec porazila.
Sasnovičová se už dlouho pohybuje okolo hranice TOP 100 žebříčku. Bývalá světová devětadvacítka dorazila do Pekingu s hrozivou sérií pěti porážek a na skalp TOP 20 čekala od loňského května. "Nevěřila jsem, že můžu Naomi porazit. Je to vynikající hráčka. Tohle je moje první výhra v našich soubojích a jsem velmi šťastná," uvedla Sasnovičová v rozhovoru na kurtu.
V Pekingu začínala Sasnovičová už v kvalifikaci a na úvod hlavní soutěže měla mnohem víc práce s kometou letošní sezony Janice Tjenovou, která byla kousek od vítězství. Třetí kolo je jejím novým maximem na China Open.
Svou první osmifinálovou účast na podnicích WTA 1000 od Miami 2022 si může Sasnovičová zajistit v pondělním souboji s Martou Kosťukovou.
