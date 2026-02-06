Šokující slova experta: Djokovič nemá nic, v čem by vynikal
Ať už se vám to líbí, nebo ne, Mouratoglou je v tenisovém světě výraznou osobností. Vedl Serenu Williamsovou, Naomi Ósakaovou či Holgera Runeho, má vlastní akademii a pořádá svou sérii turnajů v rámci prestižní exhibice Ultimate Tennis Showdown.
Sem tam pronese nějaký zvláštní nebo kontroverzní výrok či názor. Jeden z těch posledních pobouřil fanoušky Djokoviče. Ačkoli sám Mouratoglou nesčetněkrát označil srbského rekordmana za nejúspěšnějšího hráče všech dob, vyjádřil se o majiteli 24 grandslamových trofejí následovně.
"Pokud se podíváme na Novaka Djokoviče, tak dělá všechno dobře, ale nemá nic, čím by vynikal," uvedl Mouratoglou v podcastu High Performance. "Je nejúspěšnějším hráčem všech dob, protože je jiný než ostatní v tom, že chce dominovat a být nejlepší," dodal a možná tím sám trochu popřel to, co řekl v předchozí větě.
Na slova Mouratogloua reagovali hlavně příznivci rodáka z Bělehradu. Divili se ale i další experti či trenéři. Třeba sportovní vědec a kouč Fabian Donsbach. "Jako vážně v ničem? Co třeba jeho práce nohou? Return? Taktika? Síla v klíčových momentech? Obrana?"
Djokovič je mnohými považován za nejlepšího hráče tenisové historie, co se returnu a psychické odolnosti týče. Ani na tyto kvality si ale Mouratoglou nevzpomněl. Majitel 101 titulů nejspíše nebude na francouzského experta reagovat, nicméně najdou se i tací, kteří si nenechali jeho názory líbit.
Třeba bývalý francouzský tenista Jo-Wilfried Tsonga. "Budeš navždycky jenom trenér, komentátor a organizátor akcí a já ti za to upřímně gratuluju. Ale nikdy sám nepoznáš, jaké to je být profesionálním tenistou. Nevíš, jaké to je. Měl bys ukázat nějaký respekt a neříkat, že jsem hrál dobře jen jednu sezonu," nebral si servítky na svém Instagramu.
Tsonga se opřel do tenisového experta
