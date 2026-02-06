Šokující slova experta: Djokovič nemá nic, v čem by vynikal

DNES, 11:00
Téma 5
Patrick Mouratoglou (55) je v tenisovém světě uznávaným trenérem i expertem. Občas ale vytáhne ze svého repertoáru kontroverzní výrok či názor a jeden z těch posledních zaujal hlavně fanoušky Novaka Djokoviče (38). A to v negativním slova smyslu. Francouz totiž šokoval svým názorem, že nejúspěšnější hráč všech dob dělá vše dobře, ale v ničem nevyniká.
Profily hráčů
Djokovič Novak
Novak Djokovič podle Patricka Mouratogloua v ničem nevyniká (© QUINN ROONEY / GETTY IMAGES ASIAPAC / GETTY IMAGES VIA AFP)

Ať už se vám to líbí, nebo ne, Mouratoglou je v tenisovém světě výraznou osobností. Vedl Serenu Williamsovou, Naomi Ósakaovou či Holgera Runeho, má vlastní akademii a pořádá svou sérii turnajů v rámci prestižní exhibice Ultimate Tennis Showdown.

Sem tam pronese nějaký zvláštní nebo kontroverzní výrok či názor. Jeden z těch posledních pobouřil fanoušky Djokoviče. Ačkoli sám Mouratoglou nesčetněkrát označil srbského rekordmana za nejúspěšnějšího hráče všech dob, vyjádřil se o majiteli 24 grandslamových trofejí následovně.

"Pokud se podíváme na Novaka Djokoviče, tak dělá všechno dobře, ale nemá nic, čím by vynikal," uvedl Mouratoglou v podcastu High Performance. "Je nejúspěšnějším hráčem všech dob, protože je jiný než ostatní v tom, že chce dominovat a být nejlepší," dodal a možná tím sám trochu popřel to, co řekl v předchozí větě.

Na slova Mouratogloua reagovali hlavně příznivci rodáka z Bělehradu. Divili se ale i další experti či trenéři. Třeba sportovní vědec a kouč Fabian Donsbach. "Jako vážně v ničem? Co třeba jeho práce nohou? Return? Taktika? Síla v klíčových momentech? Obrana?"

Djokovič je mnohými považován za nejlepšího hráče tenisové historie, co se returnu a psychické odolnosti týče. Ani na tyto kvality si ale Mouratoglou nevzpomněl. Majitel 101 titulů nejspíše nebude na francouzského experta reagovat, nicméně najdou se i tací, kteří si nenechali jeho názory líbit.

Třeba bývalý francouzský tenista Jo-Wilfried Tsonga. "Budeš navždycky jenom trenér, komentátor a organizátor akcí a já ti za to upřímně gratuluju. Ale nikdy sám nepoznáš, jaké to je být profesionálním tenistou. Nevíš, jaké to je. Měl bys ukázat nějaký respekt a neříkat, že jsem hrál dobře jen jednu sezonu," nebral si servítky na svém Instagramu.

Tsonga se opřel do tenisového experta

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Téma

Komentáře

5
Přidat komentář
Tomas_Smid_fan
06.02.2026 12:15
no, tak to je opravdu šokující
Ono tomu klaunovi už asi nic jiného nezbývá...
Reagovat
Kapitan_Teplak
06.02.2026 11:15
To sem fakt musíte psát každý slint tohoto notorického blba toužícího po pozornosti
Reagovat
miss_tenis
06.02.2026 11:29
djoko vzdy vynikal hlavne svou nesympaticnosti ale mouratoglou mu v tom nema co zavidet
Reagovat
Pavol
06.02.2026 11:52
Djokovič bol vždy Tarzan boy - opičí muž
Reagovat
Pavol
06.02.2026 11:59
Myslím tým trhanie trička a búchanie sa do hrude.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist