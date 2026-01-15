Tsonga se opřel do tenisového experta: Přestaň mě ztrapňovat a dávat mi lekce
Začalo to celkem nevinně. Tsonga rozebíral momentální dominanci Carlose Alcaraze a Jannika Sinnera a v rozhovoru pro Univers Tennis ji zdůvodnil i slabším zbytkem hracího pole. Na to reagoval Mouratoglou, který odmítá, že by byla konkurence v současnosti slabší než tehdy.
Francouzský expert a trenér, jenž v minulosti vedl třeba Serenu Williamsovou, zároveň na sociálních sítích uvedl, že Tsonga podle něj ve svých nejlepších letech prožil jen jednu skutečně povedenou a výraznější sezonu. To se Tsongy hodně dotklo a musel reagovat.
"Budeš navždycky jenom trenér, komentátor a organizátor akcí a já ti za to upřímně gratuluju. Ale nikdy sám nepoznáš, jaké to je být profesionálním tenistou. Nevíš, jaké to je. Měl bys ukázat nějaký respekt a neříkat, že jsem hrál dobře jen jednu sezonu," nebral si servítky na svém Instagramu.
Tím ale jeho kritika vyjádření Mouratogloua neskončila. "Nejsi v nejlepší pozici, abys mi dával lekce ohledně nejvyšší úrovně tenisu. Zavolej mi, jestli si chceš o tenise promluvit. Ale není potřeba, abys mě ztrapňoval na sociálních sítích."
Tsongy se zastalo několik současných tenisových hvězd. Například Američanky Madison Keysová a Jessica Pegulaová v podcastu Andyho Roddicka. "Nemám ráda takové debaty. Nemůžete srovnávat jednotlivé éry. Nikdy to nefunguje. Ale ano, Patrick nikdy nebyl profesionální hráč a nehrál zápasy. Jeho vyjádření postrádalo respekt," uvedla Keysová.
"Nemůžete říct hráči, že měl jen jednu dobrou sezonu. Obzvlášť, když jste trenér, co nikdy nehrál. A vlastně je to i nesprávné tvrzení, že měl Tsonga jen jednu povedenou sezonu," řekla Pegulaová.
