Tsonga se opřel do tenisového experta: Přestaň mě ztrapňovat a dávat mi lekce

VČERA, 16:30
Rozhovory 18
Jo-Wilfried Tsonga (40) musel reagovat na slova uznávaného francouzského experta a trenéra Patricka Mouratogloua (55). Krajan ho naštval svým výrokem ohledně toho, že bývalý pátý hráč světa prožil jen jednu skutečně povedenou sezonu.
Jo-Wilfried Tsonga ukončil kariéru na French Open 2022 (© ADIL BENAYACHE / Sipa Press / Profimedia)

Začalo to celkem nevinně. Tsonga rozebíral momentální dominanci Carlose Alcaraze a Jannika Sinnera a v rozhovoru pro Univers Tennis ji zdůvodnil i slabším zbytkem hracího pole. Na to reagoval Mouratoglou, který odmítá, že by byla konkurence v současnosti slabší než tehdy.

Francouzský expert a trenér, jenž v minulosti vedl třeba Serenu Williamsovou, zároveň na sociálních sítích uvedl, že Tsonga podle něj ve svých nejlepších letech prožil jen jednu skutečně povedenou a výraznější sezonu. To se Tsongy hodně dotklo a musel reagovat.

"Budeš navždycky jenom trenér, komentátor a organizátor akcí a já ti za to upřímně gratuluju. Ale nikdy sám nepoznáš, jaké to je být profesionálním tenistou. Nevíš, jaké to je. Měl bys ukázat nějaký respekt a neříkat, že jsem hrál dobře jen jednu sezonu," nebral si servítky na svém Instagramu.

Tím ale jeho kritika vyjádření Mouratogloua neskončila. "Nejsi v nejlepší pozici, abys mi dával lekce ohledně nejvyšší úrovně tenisu. Zavolej mi, jestli si chceš o tenise promluvit. Ale není potřeba, abys mě ztrapňoval na sociálních sítích."

Tsongy se zastalo několik současných tenisových hvězd. Například Američanky Madison Keysová a Jessica Pegulaová v podcastu Andyho Roddicka. "Nemám ráda takové debaty. Nemůžete srovnávat jednotlivé éry. Nikdy to nefunguje. Ale ano, Patrick nikdy nebyl profesionální hráč a nehrál zápasy. Jeho vyjádření postrádalo respekt," uvedla Keysová.

"Nemůžete říct hráči, že měl jen jednu dobrou sezonu. Obzvlášť, když jste trenér, co nikdy nehrál. A vlastně je to i nesprávné tvrzení, že měl Tsonga jen jednu povedenou sezonu," řekla Pegulaová.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
The_Punisher
15.01.2026 22:37
https://www.essentiallysports.com/tennis-news-jessica-pegula-and-madison-keys-calls-out-serena-williams-ex-coach-over-disrespectful-comments-on-tennis-icon/?utm_source=Flashscore.com&utm_medium=newsfeed
Reagovat
Tomas_Smid_fan
15.01.2026 16:36
Mentální kouč má zřejmě nějaký mentální problém, že se do všeho s-re.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
15.01.2026 16:37
Oproti Tsongovi dokázal leda tak kulový.
Reagovat
pantera1
15.01.2026 17:15
Přesně . Kam ten žabožroutsko řeckej předváděč šlápne, ani lebeda neroste.
Reagovat
PTP
15.01.2026 19:12
Je to penisový sexpert.
Reagovat
PTP
15.01.2026 19:15
(zkráceně č.u.r.á.k)
Reagovat
pantera1
15.01.2026 19:38
s.r.o
Reagovat
The_Punisher
15.01.2026 19:47
Reagovat
frenkie57
15.01.2026 19:18
Jsem četl převaděč. Jsem si říkal, že by si Páťa přidal k tomu koučování ještě pašování mouřenínů do Francie?
Reagovat
PTP
15.01.2026 19:25
Převozník přes řeku Styx
Reagovat
PTP
15.01.2026 19:25
Převozník přes řeku Styx
Reagovat
pantera1
15.01.2026 19:35
Musí si pořídit pramici a nějakej značkovej hábit.
Reagovat
pantera1
15.01.2026 19:34
to je dobrej byznys, sice riskantní, ale sype. Se mi vybavila Wataha .
Reagovat
frenkie57
15.01.2026 20:24
Tento seriál jsem neviděl. Apropo už běží druhá řada Nočního manažera. A Posledního Vikinga jsi už viděla?
Reagovat
pantera1
15.01.2026 20:39
Wataha je skvělá,vpodívej se na to. Na Vikinga jdu příští týden. Kde dávají manažéra?
Reagovat
frenkie57
15.01.2026 20:59
To nevím, zahlédl jsem, že jsou titulky k prvním třem dílům. Počkám na zbytek a pak sjedu v kuse.
Reagovat
Petr1972
15.01.2026 20:04
????
Reagovat
Tomas_Smid_fan
15.01.2026 21:19
Ok, možná je to ostrý, protože ho nemusím, ale Tsonga byl poctivý dříč a zatápěl celé Big4 a tenhle sice pracovitý, ale svým způsobem hochštapler, co si udělal jméno především na jedné hráčce a přes svou akademii, by měl zrovna o "hráči jedné sezóny" pomlčet.
Jako, chápu jeho snahu se zviditelňovat, aby se na něj nezapomnělo, ovšem toto za mě není nejšťastnější způsob.
Reagovat

