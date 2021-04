Španěl Munar na domácí antuce v Marbelle postoupil poprvé do finále turnaje ATP

Jaume Munar minulou neděli v Marbelle prohrál finále challengeru. Po sedmi dnech však na stejném kurtu bude mít možnost na reparát a to rovnou ve finále turnaje ATP, do kterého se dostal poprvé v kariéře.



Dnes 23letý Španěl ve svém teprve druhém semifinále a prvním od července 2018 porazil 7-6 6-4 sedmnáctiletého krajana Carlose Alcaraze, který má za sebou navzdory vyřazení životní turnaj.



"Je skvělé, že si tady zahraju znovu finále. Má za sebou spoustu dobrých zápasů, jen doufám, že tentokrát to pro mě skončí lépe, než před týdnem," řekl Munar, který ve finále challengeru podlehl Italu Gianlucu Magerovi.



O první titul z turnaje ATP si Munar zahraje s dalším Španělem Pablem Carreñem. 15. hráč světa dnes zdolal 6-1 3-6 7-6 Alberta Ramose a do finále postoupil poprvé od září 2019 a zároveň poprvé na domácí půdě. 29letý Španěl bude usilovat o svůj 5. titul.



V Marbelle si semifinále turnaje ATP zahráli čtyři tenisté z jedné země, což se stalo poprvé od roku 2004. tehdy se to povedlo rovněž kvartetu Španělů na domácí antuce ve Valencii.

• ATP 250 MARBELLA •

Španělsko, antuka, 408.800 eur

sobotní výsledky (10. 04. 2021) • Dvouhra - semifinále • Carreňo (1-Šp.) - Ramos (4-Šp.) 6-1 3-6 7-6(5) Munar (Šp.) - Alcaraz (Šp.) 7-6(4) 6-4