Špatná zpráva z Melbourne! Menšíka zastavilo zranění, proti Djokovičovi nenastoupí

DNES, 11:00
Aktuality 32
Velmi těžké sportovní chvíle aktuálně prožívá Jakub Menšík (20). Český tenista, jenž se na Australian Open prezentoval výbornou hrou, si své první osmifinále na grandslamech nezahraje. Rodák z Prostějova, jehož soupeřem měl být v Melbourne hvězdný Novak Djokovič, z prvního majoru roku odstoupil kvůli zranění břišního svalu.
Profily hráčů
Djokovič Novak
Menšík Jakub
Jakub Menšík proti Novaku Djokovičovi nenastoupí (@ IZHAR KHAN / AFP / AFP / Profimedia)

"Je těžké o tom psát. Udělali jsme vše, co bylo v našich silách, abych mohl pokračovat. Ale musím se kvůli zranění břišního svalu, které se během posledních zápasů zhoršilo, odhlásit z Australian Open. Po dlouhých diskusích s mým týmem a lékaři jsme se rozhodli, že zítra na kurt nevstoupím," uvedl v prohlášení Menšík.

"I když jsem zklamaný, postup do osmifinále, kterého jsem zde dosáhl poprvé, si budu dlouho pamatovat. Cítil jsem obrovskou energii od fanoušků a atmosféra v Melbourne byla opravdu výjimečná. Děkuji svému týmu, že byl se mnou na každém kroku, a všem, kteří mi posílali zprávy a fandili – znamená to pro mě víc, než si dokážete představit," dodal Čech, jenž měl ve čtvrtém kole prvního grandslamu roku 2026 změřit síly s Djokovičem.

Menšík přitom v Melbourne pokračoval ve velmi povedeném vstupu do letošní sezony. Po nepříliš vydařeném působení v týmovém United Cupu získal v Aucklandu svůj druhý kariérní titul a po úspěšné třísetové bitvě s Američanem Ethanem Quinnem měl na kontě už sedm vítězství v řadě. Na Australian Open tuto sérii protáhl také díky zvládnuté pětisetové přetahované s Pablem Carreňem a jasné výhře nad Rafaelem Jódarem.

Úřadující šampion Masters v Miami měl být jediným českým mužem v osmifinále letošního Australian Open. O znovu vylepšení svého maxima na grandslamech však už Menšík usilovat nebude, Djokovič naopak míří mezi nejlepší osmičku bez boje.

Se svým vzorem, srbským rekordmanem a nejúspěšnějším hráčem všech dob i v historii Australian Open tak bude mít Menšík i nadále vyrovnanou bilanci 1:1. Předloni s ním padl ve třech setech na Masters v Šanghaji a loni ho naopak senzačně skolil ve dvou tie-breacích ve finále turnaje stejné kategorie v Miami.

Výsledky dvouhry mužů na Australian Open

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Dominik Reiniš, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

32
Přidat komentář
vojta912
25.01.2026 12:31
Odstoupení ve prospěch Simuloviče, který drží teoretickou šanci na 25. GS.
Bohužel pro něj se bude psát jiný příběh a to kariérní GS Carlose.
Vamos
Reagovat
mahycek
25.01.2026 12:27
Nevěřím, sice tady na TP nejsem 6 let, občas ho čtu. Byl jsem tady pravidelně od
roku 2005 . Tisíckrát jsme tady debatovali, ale 95% těch co tady mnoho let
byli jsou pryč. A řeknu vám,bylo to kolikrát na hraně, byl to boj názorů, ale
také spousty srandy. Ale, k věci. Moc tomu nevěřím, že by to Jakub vzdával.
Už v řečech se vyjadřoval, jak se těší. No, zranění se může stát, ale myslím,
že tady zapracoval Djokův klan, který je velice přátelský k Jakubovi a sám
Djoko ho považuje za mladšího přítele, několikrát ho hostil ve své tenisové
akademii, často spolu i trénují, proto to je to velice podezřelé. Všichni víme,
jak se Jakub včera na zápas těšil, ale Djokovi jde o 25 GS a kde jinde
než v Melbourne ho může získat. A na závěr kariéry. A naopak Kuba má
všechno před sebou. Zbytek si dosaďte sami...
Reagovat
Blondie
25.01.2026 12:32
Reagovat
com
25.01.2026 12:02
připosránek
Reagovat
pantera1
25.01.2026 12:05
Že by měl strach, že nezopakuje výkon z Majami a zabalil to?
Reagovat
Blondie
25.01.2026 12:22
Je tohle třeba?
Reagovat
Patik
25.01.2026 11:53
Djokovič si ho kúpil aby mu nechal postup....
Reagovat
pantera1
25.01.2026 11:56
Má na to .
Reagovat
PTP
25.01.2026 12:04
Sinner si kupuje WADA a střechu, Djoko si kupuje hráče
Reagovat
com
25.01.2026 12:07
Reagovat
Vlk-v-trave
25.01.2026 11:21
Tak Kuba uz nikoho zastavovat nebude... Bublik taky ne...;-)
Je to na tobe Minotaure, Tiene, a Sheltone....
Reagovat
com
25.01.2026 12:08
..Caspere smile
Reagovat
bardunek666
25.01.2026 11:20
Ano, ano. Všechno vypadalo dlouho moc bezproblémově...
Reagovat
morso
25.01.2026 11:20
To sa nemalo stať!!!
Reagovat
Liverpool22
25.01.2026 11:26
nemělo no, ale stalo se
Reagovat
chlebavevaju
25.01.2026 11:16
No, raději bez komentáře. Tyhle odstoupeni vždy trošku smrdí něčím jiným, než zraněním.
Reagovat
Blondie
25.01.2026 11:21
Povídej, přeháněj! XD jakože Menšík zahodil šanci na body a prachy, protože....? XD
Reagovat
Georgino
25.01.2026 12:12
Vysvětli nám to, pls.
Reagovat
enfee
25.01.2026 11:15
To je velka skoda :/ No aspon si Djoko odpocine a vyhraje cele AO. Kocky byly vrzeny
Reagovat
PTP
25.01.2026 11:11
Škoda, že když se šel odhlásit, tak nepotkal toho fyzioterapeuta jako v Miami.
Reagovat
Vlk-v-trave
25.01.2026 11:18
;-)
Reagovat
Blondie
25.01.2026 11:07
Reagovat
HAJ
25.01.2026 11:02
Škoda. Na tento zápas jsem se moc těšil . Tak se dej Kubo brzy dohromady.
Reagovat
Liverpool22
25.01.2026 11:07
Já se těšil jak malej Péťa na lízátko a vono nic smile
Reagovat
HAJ
25.01.2026 11:52
Jo, přesně tak, ale zdraví je přednější.
Reagovat
Mony
25.01.2026 11:01
Škoda převeliká, nejen pro Čecháčky..Tohle mohla být skvělá náplast na poslední 2 černé české dny.
Reagovat
Mony
25.01.2026 11:05
Tipoval jsem, že Kubovi spíš zítra skrečne Djoko
Reagovat
Liverpool22
25.01.2026 11:07
smile
Reagovat
Mira17
25.01.2026 10:58
Kuba se nám Djokovice zřejmě zalekl ono se není čemu divit potkat Djoka na grandslamu by nemuselo vůbec dopadnout pěkně ono Melbourne není Miami.
Reagovat
Tennis_Luke
25.01.2026 11:00
Samozřejmě, že kámošovi Djokovicovi vzdal. Proti jiným by nastoupil.
Reagovat
vojta912
25.01.2026 12:00
Jedno s druhým. Kondici a psychiku kritizuji dlouhodobě a teď se to sešlo a výsledkem je skreč
Reagovat
Blondie
25.01.2026 11:07
To je slabé i na trollení
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist