Špatná zpráva z Melbourne! Menšíka zastavilo zranění, proti Djokovičovi nenastoupí
"Je těžké o tom psát. Udělali jsme vše, co bylo v našich silách, abych mohl pokračovat. Ale musím se kvůli zranění břišního svalu, které se během posledních zápasů zhoršilo, odhlásit z Australian Open. Po dlouhých diskusích s mým týmem a lékaři jsme se rozhodli, že zítra na kurt nevstoupím," uvedl v prohlášení Menšík.
"I když jsem zklamaný, postup do osmifinále, kterého jsem zde dosáhl poprvé, si budu dlouho pamatovat. Cítil jsem obrovskou energii od fanoušků a atmosféra v Melbourne byla opravdu výjimečná. Děkuji svému týmu, že byl se mnou na každém kroku, a všem, kteří mi posílali zprávy a fandili – znamená to pro mě víc, než si dokážete představit," dodal Čech, jenž měl ve čtvrtém kole prvního grandslamu roku 2026 změřit síly s Djokovičem.
Menšík přitom v Melbourne pokračoval ve velmi povedeném vstupu do letošní sezony. Po nepříliš vydařeném působení v týmovém United Cupu získal v Aucklandu svůj druhý kariérní titul a po úspěšné třísetové bitvě s Američanem Ethanem Quinnem měl na kontě už sedm vítězství v řadě. Na Australian Open tuto sérii protáhl také díky zvládnuté pětisetové přetahované s Pablem Carreňem a jasné výhře nad Rafaelem Jódarem.
Úřadující šampion Masters v Miami měl být jediným českým mužem v osmifinále letošního Australian Open. O znovu vylepšení svého maxima na grandslamech však už Menšík usilovat nebude, Djokovič naopak míří mezi nejlepší osmičku bez boje.
Se svým vzorem, srbským rekordmanem a nejúspěšnějším hráčem všech dob i v historii Australian Open tak bude mít Menšík i nadále vyrovnanou bilanci 1:1. Předloni s ním padl ve třech setech na Masters v Šanghaji a loni ho naopak senzačně skolil ve dvou tie-breacích ve finále turnaje stejné kategorie v Miami.
Výsledky dvouhry mužů na Australian Open
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Bohužel pro něj se bude psát jiný příběh a to kariérní GS Carlose.
Vamos
roku 2005 . Tisíckrát jsme tady debatovali, ale 95% těch co tady mnoho let
byli jsou pryč. A řeknu vám,bylo to kolikrát na hraně, byl to boj názorů, ale
také spousty srandy. Ale, k věci. Moc tomu nevěřím, že by to Jakub vzdával.
Už v řečech se vyjadřoval, jak se těší. No, zranění se může stát, ale myslím,
že tady zapracoval Djokův klan, který je velice přátelský k Jakubovi a sám
Djoko ho považuje za mladšího přítele, několikrát ho hostil ve své tenisové
akademii, často spolu i trénují, proto to je to velice podezřelé. Všichni víme,
jak se Jakub včera na zápas těšil, ale Djokovi jde o 25 GS a kde jinde
než v Melbourne ho může získat. A na závěr kariéry. A naopak Kuba má
všechno před sebou. Zbytek si dosaďte sami...
Je to na tobe Minotaure, Tiene, a Sheltone....