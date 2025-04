Splněný cíl i sen. Menšík si dá po šokujícím triumfu pauzu, na antuce začne později

Jakub Menšík (19) si užil po triumfu na turnaji Masters v Miami návrat do rodného Prostějova, dosažený úspěch ho stále hřeje u srdce. Novinářům na tiskové konferenci řekl, že si posunem na 24. místo žebříčku ATP splnil už teď předsezonní cíl, který musí upravit. Rozhodl se odhlásit z turnaje v Monte Carlu, který startuje na konci týdne a kde by musel hrát už kvalifikaci.

"Vloni jsem měl za cíl dostat se do první osmdesátky a letos do třicítky, přičemž jsem si do závorky dal číslo 25. To se mi však už nyní podařilo. Takže jakmile vše trochu utichne a vrátím se na kurt, stanovím si zase nové cíle," uvedl Menšík.

Devatenáctiletý rodák z Prostějova, který vybojoval triumf na turnaji kategorie Masters jako první Čech od úspěchu Tomáše Berdycha v Paříži v roce 2005, zhlédl v úvodu tiskové konference vzpomínkové video. Vedle emocí po proměněném mečbolu z finále s Novakem Djokovičem, kterého porazil 7:6, 7:6, si tak znovu připomněl i slavnostní ceremoniál.

"Když se na to teď dívám, tak to pořád hřeje u srdíčka. Ty pocity a emoce, které byly po posledním míčku, pokračují dál. Je to splněný sen vyhrát první turnaj ATP a ještě takto prestižní. Navíc ještě ve finále proti Novakovi, v tenise není nic těžšího," prohlásil Menšík.

Trofej, kterou v Miami získal, vyrobila firma Lasvit z Nového Boru. "Asi to tak mělo být, že se vrátila zpět," řekl s úsměvem Menšík, který na turnaji porazil také světovou čtyřku Američana Taylora Fritze nebo vítěze turnaje v Indian Wells Brita Jacka Drapera.

Do turnaje přitom málem ani nezasáhl, neboť ho před utkáním 1. kola se Španělem Robertem Bautistou trápilo bolavé koleno. "Držel jsem ten papír (s odhlášením) v ruce a šel jsem oznámit rozhodčím, že odstupuji. Bylo velké štěstí, že měl oběd. Tak jsem zašel ještě za jedním fyzioterapeutem. Udělal mi poslední vyšetření a dal mi poslední naději. Řekl mi, že v koleni není nic mechanicky špatně, že to mám jen v hlavě. Po různých mentálních technikách, tejpech, jehličkách a prášcích na bolest jsem si začátek protrpěl, ale nějakým stylem jsem vyhrál první zápas, dostal den volna a to mi pomohlo," řekl Menšík.

Ve finále porazil vítěze rekordních 24 grandslamů Djokoviče, který patří k jeho idolům. Má s ním velmi dobrý vztah, Srb mu také pomáhal v rozvoji kariéry. Nyní mu Menšík překazil útok na 100. titul na okruhu ATP.

"Těch náhod, kterých se na turnaji uskutečnilo, bylo neskutečné množství. Novak je nejlepší hráč historie a já jsem měl tu možnost se s ním takto skamarádit. Ještě jsem ani nezačal hrát mezi muži a už mi dával rady a říkal, jaký mám potenciál. Hráli jsme spolu už vloni v Šanghaji, kde jsem to bral jinak a jako splněný sen. Teď jsem šel po vítězství. Myslím, že ten stý titul ale získá," uvedl Menšík.

Od šéfa prostějovského klubu Miroslava Černoška dnes obdržel pamětní medaili se svou fotografií. Primátor města František Jura mu předal hodinky s věnováním. "V Miami jsem byl dvanáctkrát a vždy jsem měl pocit, že je to takový pátý grandslam. O to je Kubova cesta cennější. To, jak zahrál (v semifinále) proti Američanovi (Tayloru Fritzovi) a Novakovi, bylo mimořádné. Nebylo to servisu, ale o výměnách," uvedl Černošek.

Menšík si nyní dopřeje pár dní odpočinku. Rozhodl se také odhlásit z turnaje v Monte Carlu, který začíná v sobotu a kde kvůli dřívějšímu umístění v žebříčku figuroval ještě v kvalifikaci.