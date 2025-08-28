Spokojený Macháč: Fonsecovi jsem nedal čuchnout, jsem připraven na vše
"Jsem moc rád, jak jsem hrál. Užíval jsem si to. Zápas byl velice těžký, on je vynikající tenista," uvedl Macháč. "Na začátku to bylo padesát na padesát. V prvním setu rozhodl jeden nebo dva míčky. Pak jsem svou úroveň ještě zvedal a soupeř na to neměl odpověď. Nedal jsem mu už čuchnout," podotkl obhájce loňského osmifinále.
Duel proti loňskému vítězi turnaje Next Gen hráčů do 20 let vyhrál za necelé dvě hodiny. Poté, co odvrátil esem v závěru první sady za stavu 4:5 setbol a uspěl v tie-breaku, v dalších dvou setech už byl lepším hráčem. Utlumil i podporu brazilských fanoušků v hledišti.
"S tím jsem počítal. Když hrál Fonseca v Miami, bylo to ještě větší peklo než tady. Věděl jsem, že to bude náročné," řekl Macháč. "Na druhou stranu jsem rád, když hrajeme na velkém kurtu před hodně lidmi. Proto makáme a trénujeme, abychom takové zápasy hráli. A ještě s takovým soupeřem, který má obrovskou budoucnost," podotkl Macháč, který plní roli nasazené jednadvacítky.
Boom, který kolem Fonsecy v posledních měsících nastal, dobře vnímal. Bere ho za oprávněný. "Pro tenis je to super. Jako Brazilec překonal snad všechny rekordy, které tam mají. Ty statistiky tam jsou. Myslím, že to může být i trochu svazující. Kariéra je dlouhá, hráči jsou tu kvalitní a i když máte ty předpoklady, projít v takovém turnaji daleko je náročné. Každopádně on to zvládá dobře. Bude na tom výborně," řekl Macháč.
Také rodák z Berouna ale nabírá na US Open dobrou formu. Podruhé vyhrál bez ztráty setu a navázal na triumf z úvodního kola nad Italem Lucou Nardim. V boji o osmifinále narazí na Francouze Uga Blancheta, který porazil Jakuba Menšíka.
"Před začátkem turnaje jsem se na kurtu ještě necítil dobře a bylo to trápení. První zápas mi ale pomohl," líčil Macháč. "Teď jsem věděl, že to bude těžké. Snažil jsem se hrát svůj nejlepší tenis, což se mi povedlo. Jsem rád, že jsem na kurtu nestrávil čtyři hodiny, ale jenom dvě. Ušetřené síly se mohou hodit. Udělal jsem dobrou kondici a jsem připraven na všechny situace," podotkl český hráč.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Hype kolem něj je oprávněný, možná ho to trošku svazuje. Tahle sezóna je pro něj však velmi úspěšná, vyhrál první titul a to ještě zdaleka není konec, byť na těch hardech to asi bude mít složitější, v hale pak ještě víc.
Pokud bude zdravý, příští rok už bude opravdu ultra nebezpečný.