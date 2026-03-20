Sporné momenty bude přezkoumávat video už i ve Wimbledonu

DNES, 17:45
Sporné momenty budou moci rozhodčí přezkoumat s pomocí videa už i ve Wimbledonu. Pořadatelé nejstaršího tenisového grandslamu z All England Clubu v sobotu oznámili, že na turnaji bude letos poprvé využívána technologie video review. K dispozici bude na centrálním dvorci, kurtu číslo 1 a ještě na čtyřech dalších.
Hráči budou mít neomezené množství příležitostí k přezkoumání sporných situací, jako je například dvojitý dopad míčku. Video review funguje odděleně od elektronického hlášení autů. Čárové rozhodčí nahradili ve Wimbledonu moderní technologií loni.

Video review se objevilo na grandslamu poprvé v roce 2023 na US Open 2023. Tuto technologii využívá i Australian Open.

Třetí grandslamový turnaj roku začíná 29. června. Titul bude obhajovat Jannik Sinner a Iga Šwiateková.

Pavel Novotný, ČTK
