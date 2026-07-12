Srazil Hewitta a vzhlíží k Yamalovi: je pro mě inspirací, říká vítěz wimbledonské juniorky
Zatímco Yamal už je v 18 letech globální hvězdou, americký teenager, který se hvězdnému fotbalistovi mimo jiné nápadně podobá, teprve sbírá cenné zkušenosti. Navzdory svému věku však dokázal projít turnajem bez jediného zaváhání a ve finále si poradil i s Hewittem.
"Upřímně, je pro mě inspirací. Je neuvěřitelný v tom, co dělá. Je také mladý, takže k němu určitým způsobem vzhlížím," řekl Lee na adresu Yamala po finálové bitvě.
Lee byl v juniorském turnaji dokonce vůbec nejmladším hráčem, což možná mělo vliv na úvod finálového souboje. Z nervózního začátku se ale dokázal oklepat a ukázal, proč mu mnozí předpovídají hvězdnou budoucnost.
"Měl jsem velmi vážné zranění zápěstí, které mě vyřadilo asi na sedm měsíců. Bylo to opravdu těžké období, protože jsem viděl, jak všichni ostatní hrají. Věděl jsem, že jakmile začnu znovu hrát a budu zdravý, mám úroveň na to vyhrát grandslam – a povedlo se mi to," uvedl talentovaný tenista.
Hewitt chce napodobit otce
Sedmnáctiletého Hewitta podporoval přímo v hledišti jeho otec Lleyton, jenž Wimbledon ovládl v roce 2002. Jeho syn nyní doufá, že půjde v jeho stopách a jednou třeba otce napodobí i v zisku slavné trofeje.
"To je určitě jeden z mých velkých dlouhodobých cílů, až se mi trochu zlepší žebříček. Myslím, že s hodně tvrdou prací je to možné. Těším se, že se v budoucnu vrátím – a snad už do hlavní soutěže mužů," prohlásil Cruz Hewitt.
Lee – Hewitt 4:6, 6:4, 7:5
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
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