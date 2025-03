Srbská média žasnou nad Menšíkem: Přišel se vzdát. Pak se stal zázrak a vyhrál titul

Šokoval celý tenisový svět. Jakub Menšík (19) svou spanilou jízdu turnajem v Miami završil nejcennějším skalpem, když porazil fenomenálního Novaka Djokoviče (37) ve dvou tie-breacích a získal tak svůj první titul na okruhu ATP. Triumfu českého mladíka se pochopitelně věnují i srbská média.

Zdálo se, že není co řešit. Novak Djokovič si měl v Miami dojít pro svůj jubilejní 100. triumf na okruhu ATP a přiblížit se Rogeru Federerovi se 103 tituly, resp. Jimmymu Connorsovi se 109. Veškeré plány srbského šampiona však rozmetal devatenáctiletý Čech Jakub Menšík.

Srbský server Informer.rs se zaměřil především na finanční odměnu, kterou si prostějovský rodák připsal. „Rekordní výdělky. Zázračné české dítě má v 19 letech miliony. V Miami si vydělal více než za celou svou dosavadní kariéru dohromady,“ píše web.

Stranou nezůstal ani portál Novosti.rs: "Skvělý Menšík zabránil Novakovi stát se prvním tenistou v historii, který vyhrál alespoň jeden turnaj v sezoně 20 let po sobě.“

"Mladý Čech byl ve finále lepším hráčem. A ani Novak se na nic nevymlouval, veškerý úspěch přičítal Menšíkově výborné hře," píší autoři na stránkách Blic.rs.

Superlativy nešetří ani web Alo.rs: "Tenisová senzace. Přišel se vzdát. Pak se stal zázrak a vyhrál titul." Autoři článku tak připomínají událost před prvním kolem. Český tenista měl před zápasem se Španělem Bautistou problémy s kolenem a zvažoval odstoupení.

"Měl jsem jen štěstí, že ten arbitr zrovna obědval. Fyzioterapeut Alejandro ale udělal úplný zázrak. Díky němu jsem pak mohl vstoupit na kurt. A díky němu tady stojím s trofejí," vyprávěl po finálové bitvě v Miami český šampion.

Neúspěšnou bitvu o titul své legendy popisuje i web Republika.rs: "Je to zklamání, o tom není sporu. Ale to by Novaka nemělo zastavit. Na Roland Garros se může znovu zapsat do dějin."

Souboj generací zdůrazňuje i web Politika.rs: "Na jedné straně stál Novak Djokovič, synonymum pro tenisové rekordy a výjimečné výkony. Na straně druhé mladý Čech, který teprve začíná psát první stránky svého skvělého příběhu."

Menšík - Djokovič 7:6, 7:6

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.