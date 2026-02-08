Srovnání Alcaraze s velkou trojkou? Naprosto absurdní, říká britská legenda
Rusedski uznává, že Alcaraz láme řadu rekordů, mimo jiné poté, co se po vítězství na nedávném Australian Open stal nejmladším hráčem, který dokázal zkompletovat kariérní Grand Slam. Zároveň ale připomíná, že španělskému tenistovi je teprve 22 let a jeho kariéra je stále na začátku. Právě proto se domnívá, že současná světová jednička má ještě mnoho co dokázat, než se může plnohodnotně zapojit do debaty o nejlepších hráčích historie.
"Podle mého názoru je to naprosto absurdní. Vyhrál sedm grandslamů, je na dobré cestě, ale stále musí hodně pracovat, aby se jim přiblížil. Djokovič jich má 24, Nadal 22 a Federer 20. Je tam velmi velká mezera," uvedl Rusedski ve svém podcastu Off Court Cuts.
A pokračuje. "I kdyby letos dosáhl 10 grandslamů, musel by všechny vyhrávat dva a půl roku, aby jich dosáhl 20, takže je trochu předčasné ho teď zařazovat do debaty o nejlepších tenistech historie. Musíte se něčím definovat. Čísly, dlouhověkostí, érou, ve které jste hrál. Podívejte se na Novakovu historii. Proto ho považuji za nejlepšího tenistu všech dob," doplnil.
Podle Rusedského není velikost Djokoviče dána pouze počtem titulů, ale také konkurencí, proti níž jich dosáhl. Připomněl, že Srb vstoupil na okruh v době, kdy dominovali Federer a Nadal, a spolu s Andym Murraym se této generaci postavil. "Čelil hvězdné generaci jako rovný s rovným. Navíc deset let tenisu dominoval. Čísla nelžou," uzavřel Brit.
Rusedského pohled se shoduje i s názory dalších bývalých tenistů, například Borise Beckera, který Mouratogloua kritizoval za to, že podle něj příliš rychle zapomněl na tři největší legendy tohoto sportu.
Šokující slova experta: Djokovič nemá nic, v čem by vynikal
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
začíná se blížit kokainovému Matsovi
další z bláznů, co si myslí, že hráče dělá trenér, a že s jedním trenérem je třeba být navždy
Alcaraz ještě není na peaku a hned po měsíci všem rozmetal nesmysly ohledně toho, že propuštění Ferrera byla chyba
prosinec 2025
"I hoped this relationship would last his entire career, like with Rafael Nadal and his uncle Toni, but now this news has come. No one would say no to coaching Carlos Alcaraz if he calls you, but Alcaraz will have a very hard time replacing Juan Carlos Ferrero," warns Greg Rusedski of a separation that has shocked the tennis world.
odluka byla tak těžká, že hned vyhrál GS
a jako politik Rusedski hned přizpůsobil své názory