Startuje French Open: Poslední vystoupení Kvitové? Macháč je favorit, Noskové hrozí konec

Pět českých tenistů vstoupí v rámci nedělního programu do letošního ročníku grandslamového French Open. Petra Kvitová (35) možná absolvuje svůj poslední kariérní zápas v areálu Rolanda Garrose. Tomáš Macháč (24) s Vítem Kopřivou (27) se pokusí splnit roli favorita. Na postup se naopak nevěří kvalifikantce Sáře Bejlek (19) a konec na antukovém vrcholu sezony hrozí hned na úvod také nasazené Lindě Noskové (20).

Přehled toho nejzajímavějšího, neděle 25. 5.

Češi v akci

Kvitová (ČR) - Golubicová (Švýc.) | Court 7 (11:00 SELČ)

Kopřiva (ČR) - Monteiro (Braz.) | Court 9 (14:00 SELČ)

Macháč (21-ČR) - Halys (Fr.) | Court Simonne-Mathieu (16:00 SELČ)

Bejlek (ČR) - Kosťuková (26-Ukr.) | Court 14 (16:30 SELČ)

Nosková (29-ČR) - Potapovová (-) | Court 13 (16:30 SELČ)

* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské i mužské dvouhry. Od osmifinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.

Macháč a Kopřiva v roli favorita

Tomáš Macháč bude v úvodním kole French Open plnit roli favorita a měl by se přiblížit k úspěšné obhajobě loňského postupu mezi nejlepší dvaatřicítku. O vítězství v premiérovém vzájemném souboji s domácím Quentinem Halysem by se asi moc nepochybovalo, jenže český tenista teď není v nejlepším rozpoložení. V posledních týdnech několikrát bojoval se zdravotními problémy, a na poslední generálce v Ženevě dokonce musel vzdát, protože se mu zase ozvaly křeče. Hodně tak bude záležet na tom, zda ho něco bude zdravotně limitovat. Pokud ne, tak by měl ustát bouřlivou atmosféru i hru soupeře, který startuje na pařížské antuce pravidelně od roku 2013 a jen jednou překročil první kolo.

Více informací

Na postup sázkové kanceláře věří také Vítovi Kopřivovi. Po životních posledních týdnech a debutu v elitní stovce žebříčku vůbec poprvé v kariéře nemusel na grandslamech do kvalifikace a pro první kolo rozhodně vyfasoval hratelného protivníka. Thiago Monteiro je sice antukovým specialistou, stejně jako Kopřiva, nicméně do Paříže dorazil se sérií pěti porážek a na French Open nemá nijak oslnivou historii. To samé se ale dá říct o Kopřivovi, jenž disponuje v tomto dějišti bilancí 1:3 a každý z předchozích tří startů uzavřel v kvalifikaci. Kopřiva měl v přípravě podstatně lepší formu a měl by si na třetí pokus připsat své premiérové vítězství v hlavních soutěžích grandslamů.

Více informací

Kvitová by mohla slavit, Noskové hrozí konec

Petra Kvitová možná absolvuje své úplně poslední French Open v kariéře. Tu nečekaně obnovila po porodu na konci února a v úvodních čtyřech zápasech opouštěla kurt po porážce. Dočkala se až na pátý pokus nedávno v Římě, kde porazila Irinu Beguovou, ovšem kvůli zranění nenastoupila k následujícímu utkání. Los samozřejmě nemá coby nenasazená jednoduchý, ale první kolo je určitě hratelné. Viktorija Golubicová totiž neprožívá nijak oslnivou sezonu a mimo Wimbledon má katastrofální bilanci 3:20 v úvodním kole grandslamů. Pro Kvitovou je ovšem antuka jasně nejslabším povrchem a French Open nejméně oblíbeným majorem. Navíc tu máme otazník nad její formou i kondicí. Šance ale určitě je.

Více informací

Linda Nosková je už několik měsíců v krizi, avšak pořád se na letošním French Open vešla mezi nasazené hráčky. To však vítězství v prvním kole rozhodně nezaručuje, navíc vyfasovala nevyzpytatelnou Anastasii Potapovovou. Rusku v jediném předchozím souboji jasně přehrála, ale teď je situace jiná. Noskové se přestalo po povedené únorové tour na Blízkém východě dařit a tehdy byla v podstatně lepší formě. Potapovová je navíc loňskou osmifinalistkou, kdežto česká tenistka se na antuce na nejvyšším okruhu ohromně trápí a nedaří se jí ani na French Open, kde v minulosti ovládla juniorku. Šance jsou naprosto vyrovnané a klíčové bude to, jaký výkon Nosková zrovna v neděli předvede.

Více informací

V rámci nedělního programu se na postup nejméně věří Sáře Bejlek. Sice udržela svou neporazitelnost v kvalifikacích na úvodních dvou grandslamech sezony, nicméně v prvním kole podniků velké čtyřky má bilanci 0:5. V této fázi nikdy neuhrála ani set a rozlosování kvalifikantek k ní nebylo milosrdné. Vyzve totiž v posledních týdnech výborně hrající Martu Kosťukovou. Nasazená Ukrajinka excelovala na velkých turnajích v Madridu a Římě a musela ji pokaždé zastavit až světová jednička Aryna Sabalenková v závěrečných kolech. Bejlek by tak pro ni neměla představovat větší hrozbu a očekává se, že Kosťuková potvrdí roli obrovské favoritky.

Více informací

Nedělní program

COURT PHILIPPE-CHATRIER (od 12:00 SELČ)

1. Sabalenková (1-) - Rachimovová (-)

2. Pavljučenkovová (-) - Qinwen Zheng (8-Čína)

3. Musetti (8-It.) - Hanfmann (Něm.)

4. Shelton (13-) - Sonego (It.) / nejdříve ve 20:15 SELČ



COURT SUZANNE-LENGLEN (od 11:00 SELČ)

1. Sönmezová (Tur.) - Svitolinová (13-Ukr.)

2. Mpetshi Perricard (31-Fr.) - Bergs (Belg.)

3. Tiafoe (15-USA) - Safiullin (-)

4. Paoliniová (4-It.) - Yue Yuan (Čína)



COURT SIMONNE-MATHIEU (od 11:00 SELČ)

1. Moller (Dán.) - Paul (12-USA)

2. Šnajderová (11-) - Soboljevová (Ukr.)

3. Vekičová (18-Chorv.) - Blinkovová (-)

4. Macháč (21-ČR) - Halys (Fr.)



COURT 14 (od 11:00 SELČ)

1. Navone (Arg.) - Nakashima (28-USA)

2. Michelsen (32-USA) - J. M. Cerúndolo (Arg.)

3. Stojanovičová (Srb.) - Anisimovová (16-USA)

4. Bejlek (ČR) - Kosťuková (26-Ukr.)



COURT 7 (od 11:00 SELČ)

1. Kvitová (ČR) - Golubicová (Švýc.)



COURT 9 (od 11:00 SELČ)

1. Mboková (Kan.) - Sunová (N. Zél.)

2. Jastremská (Ukr.) - Aiavaová (Austr.)

3. Kopřiva (ČR) - Monteiro (Braz.)



COURT 13 (od 11:00 SELČ)

1. Siegemundová (Něm.) - Bondárová (Maď.)

2. Carreňo (Šp.) - Comesaňa (Arg.)

3. Hassan (Liban.) - Gigante (It.)

4. Nosková (29-ČR) - Potapovová (-)

Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje