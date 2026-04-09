Stuttgart přišel o největší hvězdu. Světová jednička Sabalenková musí turnaj vynechat

DNES, 17:20
První tenistka světového žebříčku Aryna Sabalenková nebude kvůli zranění příští týden startovat na turnaji ve Stuttgartu. Běloruska o tom informovala na sociálních sítích.
Aryna Sabalenková musí vynechat turnaj ve Stuttgartu (© MAURICIO PAIZ / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Sedmadvacetiletá Sabalenková se zranila na konci března při cestě za titulem v Miami, kde zkompletovala i díky triumfu v Indian Wells prestižní Sunshine Double.

"Zkusila jsem všechno, abych se rychle zotavila, ale bohužel ještě nejsem v pořádku," uvedla vítězka čtyř grandslamů.

Sabalenková si za posledních pět let zahrála ve Stuttgartu čtyřikrát finále, ale ani jednou nevyhrála. Loni prohrála s Jelenou Ostapenkovou, v letech 2022 a 2023 s Igou Šwiatekovou a v roce 2021 s Ashleigh Bartyovou.

Ačkoli Stuttgartu přišel o svou největší hvězdu a světovou jedničku, bude mít i tak extrémně silné obsazení. Z TOP 10 totiž přislíbily účast Jelena Rybakinová, Coco Gauffová, Iga Šwiateková, Elina Svitolinová, Jasmine Paoliniová a Mirra Andrejevová.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz, ČTK
Krisboy
09.04.2026 18:12
Atraktivita turnaje závratně stoupla.
tenisman1233
09.04.2026 17:57
Tak to auto zase nevyjde.
frenkie57
09.04.2026 17:28
No, doufám, že Poršáka nevyžere zase Robotka. Ta je teď celá hín z tréningů se svým idolem, tak mu bude chtít hned ukázat, co se u něho naučila.
