Stuttgart přišel o největší hvězdu. Světová jednička Sabalenková musí turnaj vynechat
Sedmadvacetiletá Sabalenková se zranila na konci března při cestě za titulem v Miami, kde zkompletovala i díky triumfu v Indian Wells prestižní Sunshine Double.
"Zkusila jsem všechno, abych se rychle zotavila, ale bohužel ještě nejsem v pořádku," uvedla vítězka čtyř grandslamů.
Sabalenková si za posledních pět let zahrála ve Stuttgartu čtyřikrát finále, ale ani jednou nevyhrála. Loni prohrála s Jelenou Ostapenkovou, v letech 2022 a 2023 s Igou Šwiatekovou a v roce 2021 s Ashleigh Bartyovou.
Ačkoli Stuttgartu přišel o svou největší hvězdu a světovou jedničku, bude mít i tak extrémně silné obsazení. Z TOP 10 totiž přislíbily účast Jelena Rybakinová, Coco Gauffová, Iga Šwiateková, Elina Svitolinová, Jasmine Paoliniová a Mirra Andrejevová.
