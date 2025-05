Stý titul? Neuvěřitelný zápas, rozhodlo pár bodů, říká Djokovič

ATP ŽENEVA - Přes tři hodiny bojoval Novak Djokovič (38) ve finále turnaje v Ženevě o svůj stý turnajový triumf. Nakonec ho po nervydrásající bitvě s Hubertem Hurkaczem (28) získal po setech 5:7, 7:6, 7:6. "O vítězi rozhoduje velmi málo bodů. Byl to ale neuvěřitelný zápas," řekl po utkání šťastný šampion.

Hurkacz - Djokovič 7:5, 6:7, 6:7

Jimmy Connors a Roger Federer – to jsou jediní dva tenisté, kteří v historii získali více turnajových titulů než legendární Srb. Američan má na kontě 109 vítězství, švýcarský elegán 103.



Djokovič nastupoval do finálové bitvy s Hurkaczem s vynikající vzájemnou bilancí 7:0. Polský tenista však na nepříznivou statistiku nedbal a získal první set 7:5, když mu k tomu stačilo jediné prolomení soupeřova podání. "V prvním setu jsem měl nějaké šance prolomit jeho servis. Nepovedlo se mi to a pak jsem měl špatný game, který skončil dvojchybou na setbol – a najednou byl zápas na jeho straně," přiznal Djokovič.



Čtyřiadvacetinásobný grandslamový šampion srovnal krok ve druhém setu, který získal v tie-breaku 7:2. Hned na začátku rozhodující sady však přišel o servis. Vyrovnat se mu podařilo až v osmé hře, kdy srovnal na 4:4. "Snažil jsem se udržet ve hře a ani nevím, jak se mi podařilo prolomit jeho podání. Spíš si ho prohrál sám, když vedl 4:3. Ale tohle se na této úrovni prostě stává," hodnotil zápas Djokovič.



Dramatický duel tak musela opět rozhodnout zkrácená hra. V ní Djokovič dominoval stejně jako ve druhém setu, když ji ovládl 7:2. "Musel jsem si to odpracovat, to je jasné. Hubert byl pravděpodobně po celý zápas blíž vítězství než já. O vítězi rozhoduje velmi málo bodů. Byl to ale neuvěřitelný zápas – ve třetím setu 7:6, plný stadion, nádherná atmosféra. Jsem vděčný, že jsem tu stovku vybojoval právě tady," dodal vítěz 100 turnajů na okruhu.



Svůj první turnaj Djokovič vyhrál před 19 lety v nizozemském Amersfoortu, devětadevadesátý titul získal loni na olympijských hrách v Paříži. Přímo na okruhu ATP Tour se bělehradský rodák naposledy radoval na Turnaji mistrů v roce 2023.



Od olympijské Paříže byl Djokovič ve dvou finále – loni v Šanghaji podlehl Janniku Sinnerovi a letos v březnu v Miami senzaci turnaje Jakubu Menšíkovi. V Ženevě odehrál své 143. finále.

Výsledky turnaje ATP 250 v Ženevě