Sumyk o rozchodu s Pavljučenkovovou: Důvod neznám, vždyť hrála fantasticky!

Anastasia Pavljučenkovová najala Sama Sumyka do svého týmu loni na podzim. Po neúspěšných měsících se pod jeho vedením dostala dvakrát do finále turnajů WTA a obhájila čtvrtfinále na Australian Open. Po půlroční spolupráci však angažmá třiapadesátiletého francouzského kouče ukončila.



Osmadvacetiletá Ruska se tak rozhodla krátce po zrušení turnaje v Indian Wells, čímž začala dlouhá tenisová pauza zaviněná pandemií koronaviru. Ze spolupráce prý necítila 'dobrou chemii'. A navíc má potřebu cítit mezi lidmi dobrou energii a Sumyka vnímala jako velkého egoistu.



Třiapadesátiletý francouzský kouč se však i více než měsíc od rozchodu s koncem těžko smiřuje. Více než samotné ukončení spolupráce ho mrzí, že nezná příčinu.



"Abych řekl pravdu, tak důvod neznám. Nikdo z týmu nemá jasno. Z mé strany i ze strany týmu všechno fungovalo. A myslím, že (Pavljučenkovová) hrála dobře, hrála fantastický tenis. Pracovali jsme dobře. Tým fungoval a Anastasia si nikdy nestěžovala, takže je to pro mě trochu záhadné. Pořád nevím, proč jsme skončili," přemýšlí Sumyk, jenž je teď bez práce.



"Snažím se být veselý, zdravý a starat se o své blízké. A až se situace uklidní, tak snad budu znovu schopný trénovat nějakého sportovce. Jsem otevřený všem návrhům. Každopádně bych zase rád trénoval, protože tu práci miluju," dodal.



Sumyk, jenž je ženatý s o 11 let mladší bývalou americkou tenistkou Meilen Tuovou, má ve svém trenérském portfoliu zvučná jména. Vedl Viktorii Azarenkovou, wimbledonskou finalistku Kanaďanku Eugenii Bouchardovou, bývalou světovou dvojkou Věru Zvonarevovou z Ruska či do loňského léta čtyři roky Garbiñe Muguruzaovou.



Bělorusce Azarenkové pomohl k triumfům na Australian Open 2012 a 2013 a posunu na post světové jedničky. Španělku Garbiñe Muguruzaovou dovedl ke grandslamovým titulům na French Open 2016 a ve Wimbledonu 2017 (byť během turnaje byl se svou rodinou) a rovněž byl u toho, když se jeho svěřenkyně stala nejlepší tenistkou světa.