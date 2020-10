Suverénní Šwiateková v Paříži nedala šanci ani kvalifikantce Podoroské a v sobotu si zahraje o titul

FRENCH OPEN - Iga Šwiateková si v sobotu zahraje své první grandslamové finále. Devatenáctiletá teenagerka v překvapivém semifinále za pouhých 70 minut smetla rozjetou kvalifikantku Nadiu Podoroskou a je první polskou finalistkou French Open v open éře. Ve finále, do nějž prošla bez ztráty jediného setu, vyzve Petru Kvitovou, nebo Sofii Keninovou a může se stát první polskou grandslamovou šampionkou v historii.

Iga Šwiateková sice letos na turnajích WTA vyhrála jediný zápas, ovšem na grandslamech hraje v životní formě a po osmifinále Australian Open a třetím kole US Open se na právě probíhajícím antukovém grandslamu dočkala nejlepšího výsledku své kariéry.

Teprve 19letá rodačka z Varšavy po cestě do finále ztratila pouhých 23 gamů, když nedala šanci loňské finalistce Markétě Vondroušové, Su-Wei Hsieh, semifinalistce ročníku 2014 Eugenii Bouchardové, v osmifinále oplatila loňský výprask nasazené jedničce, největší favoritce a předloňské šampionce Simoně Halepové, ve čtvrtfinále si poradila s kvalifikantkou Martinou Trevisanovou a v dnešním semifinále za pouhých 70 minut smetla 6-2 6-1 další kvalifikantku Nadiu Podoroskou.

Šwiateková měla v premiérovém souboji s Podoroskou od začátku navrch a svými jedovatými, přesnými a razantními údery o čtyři roky starší soupeřku jasně přehrávala. Obě aktérky v utkání spáchaly 20 nevynucených chyb, ovšem Šwiateková svou protivnici na vítězné údery přestřílela 23-6 a odvrátila čtyři z pěti brejkbolů.

"Jsem docela překvapená. Před turnajem by mě nenapadlo, že tu můžu hrát tak dobře. Na druhou stranu jsem věděla, že jestli se někdy dostanu do grandslamového finále, tak to bude tady na French Open," uvedla Šwiateková v rozhovoru na kurtu.

Šwiateková je teprve druhou Polkou ve finále French Open, tou první byla před dávnou dobou Jadwiga Jedrzejowská (1939), která ve finále podlehla domácí Simonne Mathieuové. Ještě před pár dny byla v open éře nejúspěšnější polskou tenistkou v areálu Rolanda Garrose čtvrtfinalistka ročníku 2013 Agnieszka Radwaňská.

Ve svém druhém finále na hlavním okruhu, v tom premiérovém loni na antuce v Luganu prohrála s Polonou Hercogovou, vyzve Petru Kvitovou, nebo Sofii Keninovou a může se stát vůbec první polskou grandslamovou šampionkou v historii. Z Polek o titul z největších turnajů naposledy bojovala Agnieszka Radwaňská před osmi lety ve Wimbledonu.

"Petra je superstar už několik let, Sofia letos hraje výborně. Nechci teď pomýšlet na další soupeřku. Chci si teď užít to, že jsem ve finále, je to neuvěřitelný pocit," řekla Šwiateková, které se daří i ve čtyřhře, s Nicole Melicharovou zítra zaútočí na finále.

Podoroská, která si na grandslamech v minulosti zahrála hlavní soutěž jen jednou (US Open 2016) a vypadla hned v prvním kole a v hlavních soutěžích na hlavní tour měla před startem pařížského grandslamu mizernou bilanci 3-10, přičemž poslední výhru zaznamenala předloni, už má svůj životní turnaj za sebou.

Třiadvacetiletá rodačka z Rosaria si nedávno na podniku WTA 125k v Praze zahrála své tehdy největší semifinále a těsně před French Open slavila na akci ITF W60 v Saint-Malu svůj nejcennější triumf. V Paříži vyhrála osm zápasů a stala se třetí kvalifikantkou v semifinále grandslamů v open éře, první na French Open. Díky postupu do semifinále bude poprvé figurovat v elitní stovce žebříčku, konkrétně na 48. místě.

Argentina měla v semifinále grandslamů zastoupení poprvé od roku 2004, kdy se právě v Paříži mezi nejlepší kvarteto probojovala Paola Suárezová. Podoroská se dnes mohla stát první argentinskou finalistkou podniků velké čtyřky od Wimbledonu 1991, kde o titul bojovala stále jediná argentinská finalistka grandslamů Gabriela Sabatiniová.