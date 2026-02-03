Světová devítka chválí Bartůňkovou: Hrála neskutečně, trvalo mi několik dní to překonat
Nejen čeští fanoušci nevěřili svým očím. Experti po celém světě se divili. Překvapená byla sama Bencicová, když proti ní Bartůňková nastoupila naprosto nebojácně, nenechala se rozhodit ani potupným kanárem a obrovskou favoritku senzačně skolila 6:3, 0:6, 6:4.
Bartůňková se tímto vítězstvím ve druhém kole postarala o jednu z největších senzací letošního Australian Open a vysloužila si poklonu aktuální světové devítky. "Soupeřka hrála neskutečně dobře a naprosto si zasloužila vyhrát," uvedla Bencicová před obhajobou titulu v Abú Zabí, kterou nakonec kvůli nemoci neabsolvuje.
Švýcarka se slovenskými kořeny v rozhovoru pro The National zároveň přiznala, že tentokrát se musela vzpamatovávat z porážky déle než obvykle. "Abych byla stoprocentně upřímná, tak mi to trvalo víc dní než normálně. Rozhodně to byla hořká prohra. Po United Cupu jsem se cítila dobře a měla jsem velké naděje. Škoda, že se mi tohle stalo zrovna na grandslamu, ale jdeme dál."
Pětistovka v Abú Zabí mohla být pro Bencicovou ideálním místem, na kterém si spraví chuť. Oba předchozí starty na tomto podniku totiž přetavila v triumf. Poprvé tady kralovala v roce 2023 před mateřskou pauzou a znovu se jí to povedlo loni, jen pár měsíců po návratu na kurty.
