Svitolinová je letos poprvé ve finále, ve kterém to umí. V Chicagu ji vyzve Cornetová

WTA CHICAGO - Nejvýše nasazená Elina Svitolinová v Chicagu zdolala Švédku Rebeccu Petersonovou a poprvé v sezoně postoupila do finále, v němž vyhrála 15 z 18 duelů. O celkově 16. titul si šestadvacetiletá Ukrajinka zahraje s Francouzkou Alizé Cornetovou, jež si po již třetím obratu zajistila první finále po dvou letech.

Světová šestka Elina Svitolinová na konci července v Tokiu získala olympijský bronz, v přípravě na US Open se jí ale nedařilo. V Montréalu i v Cincinnati prohrála hned na úvod s Johannou Kontaovou a Angelique Kerberovou a v týdnu před startem závěrečného grandslamu sezony se tak rozhodla startovat a hledat zápasový rytmus ještě v Chicagu.



A našla ho, neboť odehraje maximální počet utkání. Po triu Francouzek Claře Burelové, Fioně Ferrové a Kristině Mladenovicové zvládla i sobotní semifinále proti Rebecce Petersonové. Švédskou přemožitelku českých tenistek Marie Bouzkové a Terezy Martincové zdolala po dvou a půl hodinách boje 6-1 6-7 6-3.



26letá Ukrajinka tak postoupila poprvé v sezoně do finále, v němž má úžasnou bilanci 15-3. Poslední titul slavila vítězka Turnaje mistryň 2018 loni na podzim na antuce ve Štrasburku.







O 16. trofej si Svitolinová zahraje s Alizé Cornetovou (h2h 4-3). 31letá Francouzka v Illinois zdolala třetí ze čtyř soupeřek po obratu z 0-1 na sety, den po zdolání Markéty Vondroušové si poradila 4-6 6-1 6-0 s Ruskou Varvarou Gračovovou.



Bývalá světová jedenáctka Cornetová postoupila do finále poprvé od července 2019. Bojovat bude o celkově 7. titul a první od července 2017.