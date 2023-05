Svitolinová má první titul jako máma. Sedm měsíců po porodu

Elina Svitolinová loni na jaře kvůli těhotenství přerušila kariéru a už na začátku minulého měsíce se do turnajového kolotoče vrátila. Pouhý rok po svém posledním zápasu a půl roku po říjnovém narození dcery Skai, kterou má s francouzským tenistou Gaëlem Monfilsem.

Zpočátku se rozehrávala i na menších akcích ITF, ale z výher se příliš často neradovala.

První vítězství na okruhu WTA si připsala až na čtvrtý pokus tento týden ve Štrasburku, kde se představila poprvé od svého triumfu v roce 2020 a také letos nenašla přemožitelku.

28letá Ukrajinka se prosadila na akci bez jediné zástupkyně TOP 20. Papírově nejtěžší soupeřku přemohla ve čtvrtfinále (Varvaru Gračovovou), jediný set ztratila v semifinále s domácí Clarou Burelovou, které utekla ze stavu 4:6 a 1:4.

V dnešním finále nedala šanci Anně Blinkovové. Oba sety zahájila dvěma brejky a vedením 3:0 a přestože celkem třikrát neudržela servis, po hodině a půl zvítězila 6:2, 6:3. Rusce stejně jako většina ukrajinských tenistek nepodala ruku kvůli ruské vojenské invazi na Ukrajině.

2020 2023@ElinaSvitolina is a champion in Strasbourg once again!#IS23 pic.twitter.com/IeHYzD0Yfl