Svitolinová možná kvůli koronaviru dva roky vynechá čínské turnaje

Elina Svitolinová možná bude mít letos a ještě příští rok na podzim delší volno. Ukrajinská tenisová jednička si totiž není jistá, zda bude chtít hrát čínské turnaje. Nový typ koronaviru, kvůli kterému je tenisové dění přerušeno minimálně do 13. července, se do celého světa rozšířil právě z nejlidnatější země světa.

"Čína se sice asi z koronaviru už dostala, ale pokud by nás pozvali na letošní turnaje... nevím, jestli by se mi tam chtělo v příštích dvou letech hrát," uvedla Svitolinová, jež tráví koronavirovou krizi s partnerem a profesionálním tenistou Gaëlem Monfilsem ve Švýcarsku.

Aktuální světová pětka červencový termín restartu sezony příliš optimisticky nevidí. "Je možné, že se letos ještě na turnaje dostaneme, ale nebude to dříve než v říjnu," myslí si vítězka Turnaje mistryň. "Každá země si karanténu řídí sama, takže by se mohl návrat k tenisu ještě zpozdit," dodala.

Pětadvacetiletá Svitolinová se naposledy v Číně představila na konci loňské sezony, když v novém dějišti Shenzhenu obhajovala triumf na Turnaji mistryň. I tentokrát se dostala do finále, ale prohrála v něm se světovou jedničkou Ashleigh Bartyovou. Pokud by se vůbec letos Turnaj mistryň hrál, pak Ukrajinka pochybuje, že to bude v Číně.

Právě z Číny se nový typ koronaviru rozšířil do celého světa. V tuto chvíli je na naší planetě přes 2,4 milionu případů a nemoci COVID-19 podlehlo už 165.153 lidí, 629.390 se vyléčilo.