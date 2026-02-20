Svitolinová opět skolila Gauffovou! Ukrajinka po šílené bitvě zhatila americké finále

DNES, 20:29
WTA DUBAJ - Elina Svitolinová (31) znovu potvrdila svou vynikající formu v letošní sezoně a zahraje si o svůj už třetí triumf na prestižní tisícovce v Dubaji. Rozjetá Ukrajinka porazila v neskutečně dramatické semifinálové bitvě 6:4, 6:7, 6:4 světovou čtyřku Coco Gauffovou (21), na kterou si vyšlápla i na nedávném Australian Open. Ve finále vyzve další americkou zástupkyni Jessicu Pegulaovou.
Elina Svitolinová ustála neskutečnou bitvu s Coco Gauffovou (© RYAN LIM / AFP)

Svitolinová – Gauffová 6:4, 6:7, 6:4

Gauffová tentokrát předvedla lepší výkon než na nedávném Australian Open, kde od Svitolinové schytala výprask a uhrála jen tři gamy. Také v semifinále v Dubaji jí ovšem hrozila proti nepříliš oblíbené soupeřce prohra ve dvou setech.

Američanka začala lépe a vedla 3:1. Náskok však okamžitě ztratila, dělala více chyb a na celkově třetí brejkbol Ukrajinky v deváté hře vyrobila minelu z forhendu. Svitolinová pak s přehledem úvodní set dopodávala.

Dvojnásobné grandslamové šampionce Gauffové nevyšel ani vstup do další sady a náskok 2:0 Svitolinové darovala. Americká favoritka ale dvakrát dohnala manko brejku a to největší drama teprve následovalo. Setboly měla už před tie-breakem, ovšem obě možnosti zahodila chybou z bekhendu.

Zkrácená hra přinesla naprosto šílený průběh se čtyřmi mečboly Svitolinové a dalšími pěti setboly Gauffové. Většinu mečbolů Američanka zlikvidovala aktivní hrou, ale spoustu vlastních šancí zahazovala chybami. Úspěšný byl až celkově sedmý setbol v tomto setu, který znamenal vítězství Gauffové poměrem 15:13 v tie-breaku a pokračování této už tehdy více než dvouhodinové bitvy.

Rozhodující dějství lépe rozehrála Gauffová a šla po prvním gamu do vedení o brejk. Náskok však okamžitě ztratila a až do stavu 4:4 se hrálo bez brejkbolu. Další šance přišla v deváté hře na servisu Svitolinové, která si ale s vypětím všech sil s oběma hrozbami poradila a maratonský game získala.

Gauffová pak kritický game za stavu 4:5 nezvládla a po chybách pustila Svitolinovou k dalšímu mečbolu, celkově pátému. Ten po velmi těžkém voleji odvrátila, nicméně soupeřka se po parádním prohozu propracovala k další příležitosti a tu už díky chybě Američanky využila. Zápas trval tři hodiny a šest minut.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Svitolinová si finále v Dubaji zahraje už potřetí a v minulosti v něm uspěla v roce 2017 i v následujícím ročníku. Za posledních 24 měsíců byla bývalá světová trojka, která se v dubnu 2023 vrátila po mateřské pauze, jen ve dvou finále. Zvládla ho ovšem loni v dubnu v Rouenu i letos v lednu v Aucklandu.

V aktuální sezoně má Svitolinová fantastickou bilanci 15:2 a naprosto zaslouženě se vrátila do TOP 10 žebříčku. V sobotu proti Pegulaové může vylepšit svou vynikající úspěšnost ve finálových zápasech. Odehrála jich celkem 23 a v 19 případech se radovala z titulu. Na prestižních tisícovkách je dokonce v tomto ohledu stoprocentní (4:0).

Výsledky turnaje WTA 1000 v Dubaji

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

7
kolapse
20.02.2026 21:38
pěkné to mač
Reagovat
tommr
20.02.2026 20:50
Svitolina odehrála dobrej zápas a překvapivě vydržela se silami až do konce Gauff spoléhá na to že všechno doběhne a nakonec soupeřku uštve ale tentokrát jí to naštěstí nevyšlo i když k tomu byla opět blízko ...
Svitolina má sice moje uznání ale ve finále budu přesto ze všech sil fandit Pegule která by si už taky zasloužila nějakej velkej titul ...
Reagovat
aligo
20.02.2026 20:57
Už ho má, velkej titul, Toronto, Montreal a Gudalajaru. Tři tisícovky
Já ho přeji Elině
Reagovat
paddy
20.02.2026 21:00
ta má čtyři, navíc Dubaj, takže víc nepotřebuje smile
Reagovat
aligo
20.02.2026 21:00
Ale žádný po porodu, to je jiná kariéra
Reagovat
aligo
20.02.2026 21:01
Žádný velký po porodu, jen tři 250ky
Reagovat
Krisboy
20.02.2026 20:31
Skvělej zápas. Skvělá Elina.
Reagovat

