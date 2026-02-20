Svitolinová opět skolila Gauffovou! Ukrajinka po šílené bitvě zhatila americké finále
Svitolinová – Gauffová 6:4, 6:7, 6:4
Gauffová tentokrát předvedla lepší výkon než na nedávném Australian Open, kde od Svitolinové schytala výprask a uhrála jen tři gamy. Také v semifinále v Dubaji jí ovšem hrozila proti nepříliš oblíbené soupeřce prohra ve dvou setech.
Američanka začala lépe a vedla 3:1. Náskok však okamžitě ztratila, dělala více chyb a na celkově třetí brejkbol Ukrajinky v deváté hře vyrobila minelu z forhendu. Svitolinová pak s přehledem úvodní set dopodávala.
Dvojnásobné grandslamové šampionce Gauffové nevyšel ani vstup do další sady a náskok 2:0 Svitolinové darovala. Americká favoritka ale dvakrát dohnala manko brejku a to největší drama teprve následovalo. Setboly měla už před tie-breakem, ovšem obě možnosti zahodila chybou z bekhendu.
Zkrácená hra přinesla naprosto šílený průběh se čtyřmi mečboly Svitolinové a dalšími pěti setboly Gauffové. Většinu mečbolů Američanka zlikvidovala aktivní hrou, ale spoustu vlastních šancí zahazovala chybami. Úspěšný byl až celkově sedmý setbol v tomto setu, který znamenal vítězství Gauffové poměrem 15:13 v tie-breaku a pokračování této už tehdy více než dvouhodinové bitvy.
Rozhodující dějství lépe rozehrála Gauffová a šla po prvním gamu do vedení o brejk. Náskok však okamžitě ztratila a až do stavu 4:4 se hrálo bez brejkbolu. Další šance přišla v deváté hře na servisu Svitolinové, která si ale s vypětím všech sil s oběma hrozbami poradila a maratonský game získala.
Gauffová pak kritický game za stavu 4:5 nezvládla a po chybách pustila Svitolinovou k dalšímu mečbolu, celkově pátému. Ten po velmi těžkém voleji odvrátila, nicméně soupeřka se po parádním prohozu propracovala k další příležitosti a tu už díky chybě Američanky využila. Zápas trval tři hodiny a šest minut.
Svitolinová si finále v Dubaji zahraje už potřetí a v minulosti v něm uspěla v roce 2017 i v následujícím ročníku. Za posledních 24 měsíců byla bývalá světová trojka, která se v dubnu 2023 vrátila po mateřské pauze, jen ve dvou finále. Zvládla ho ovšem loni v dubnu v Rouenu i letos v lednu v Aucklandu.
V aktuální sezoně má Svitolinová fantastickou bilanci 15:2 a naprosto zaslouženě se vrátila do TOP 10 žebříčku. V sobotu proti Pegulaové může vylepšit svou vynikající úspěšnost ve finálových zápasech. Odehrála jich celkem 23 a v 19 případech se radovala z titulu. Na prestižních tisícovkách je dokonce v tomto ohledu stoprocentní (4:0).
Svitolina má sice moje uznání ale ve finále budu přesto ze všech sil fandit Pegule která by si už taky zasloužila nějakej velkej titul ...
Já ho přeji Elině