Svrčina bojoval do posledního míče. V Miami nezvládl dramatickou koncovku a končí hned na úvod
Svrčina – Mérida 7:6, 4:6, 6:7
Svrčina v úvodním kole kvalifikace na Masters v Miami nepotvrdil roli favorita a svůj zdejší debut zakončil hned po prvním zápase, ve kterém prohrál po obrovské bitvě se Španělem Méridou. Nedokázal tak navázat na předchozí tisícovku v Indian Wells, kde se probojoval do hlavní soutěže a skončil až ve druhém kole na pozdějším vítězovi a světové dvojce Janniku Sinnerovi.
Na začátku první sady si oba hráči dvakrát prohráli podání. Od stavu 3:3 však k vidění nebyl už ani jeden brejkbol a sada dospěla do tie-breaku. V něm naprosto dominoval český tenista. Soupeři povolil jediný míček a získal úvodní dějství.
Druhou sadu rozhodl jediný brejk, který slavil Španěl ve třetím gamu. Oba hráči už byli následně na podání suveréní. Mérida si tak náskok pohlídal a poslal zápas do rozhodujícího dějství. V něm opět začal lépe 135. hráč světa. Českému tenistovi dvakrát vzal servis a dlouho byl ve vedení.
Svrčina však ještě zabral. Skóre 3:5 dokázal otočit, nedovolil soupeři zápas dopodávat a vynutil si další zkrácenou hru. Ta byla tentokrát velmi vyrovnaná. Čech nejdříve vedl 2:0, následně ale prohrál šest z osmi míčků a čelil dvěma mečbolům při podání soupeře. Oba dokázal odvrátit, ale při vlastním servisu selhal a tie-break prohrál 6:8. Po dvou a půl hodinové bitvě tak v Miami skončil.
Český hráč v zápase trefil 27 vítězných úderů, zatímco jeho soupeř 33 a udělal pouze o jednu nevynucenou chybu méně (45:46). S neoblíbeným Španělem tak prohrál po dramatické bitvě i druhý vzájemný duel nestačil na něj ani loni na US Open, kde padl 5:7 v rozhodujícím setu. V hlavní soutěži tak nedoplní trojici Čechů Jakuba Menšíka, Jiřího Lehečku a Tomáše Macháče.
