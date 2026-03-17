Svrčina bojoval do posledního míče. V Miami nezvládl dramatickou koncovku a končí hned na úvod

DNES, 07:05
MIAMI - Dalibor Svrčina (23) při svém prvním startu na podniku Masters 1000 v Miami dohrál hned v prvním kole kvalifikace. Český tenista v obrovské bitvě podlehl neoblíbenému Španělovi Danielovi Méridovi 7:6, 4:6, 6:7 a stejně jako loni na US Open s ním prohrál až po dramatické koncovce v rozhodujícím setu. V hlavní soutěži tak nedoplní trojici Čechů Jakuba Menšíka, Jiřího Lehečku a Tomáše Macháče.
Dalibor Svrčina v Miami končí hned na úvod (@ Harry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia)

Svrčina – Mérida 7:6, 4:6, 6:7

Svrčina v úvodním kole kvalifikace na Masters v Miami nepotvrdil roli favorita a svůj zdejší debut zakončil hned po prvním zápase, ve kterém prohrál po obrovské bitvě se Španělem Méridou. Nedokázal tak navázat na předchozí tisícovku v Indian Wells, kde se probojoval do hlavní soutěže a skončil až ve druhém kole na pozdějším vítězovi a světové dvojce Janniku Sinnerovi.

Na začátku první sady si oba hráči dvakrát prohráli podání. Od stavu 3:3 však k vidění nebyl už ani jeden brejkbol a sada dospěla do tie-breaku. V něm naprosto dominoval český tenista. Soupeři povolil jediný míček a získal úvodní dějství.

Druhou sadu rozhodl jediný brejk, který slavil Španěl ve třetím gamu. Oba hráči už byli následně na podání suveréní. Mérida si tak náskok pohlídal a poslal zápas do rozhodujícího dějství. V něm opět začal lépe 135. hráč světa. Českému tenistovi dvakrát vzal servis a dlouho byl ve vedení.

Svrčina však ještě zabral. Skóre 3:5 dokázal otočit, nedovolil soupeři zápas dopodávat a vynutil si další zkrácenou hru. Ta byla tentokrát velmi vyrovnaná. Čech nejdříve vedl 2:0, následně ale prohrál šest z osmi míčků a čelil dvěma mečbolům při podání soupeře. Oba dokázal odvrátit, ale při vlastním servisu selhal a tie-break prohrál 6:8. Po dvou a půl hodinové bitvě tak v Miami skončil.

Český hráč v zápase trefil 27 vítězných úderů, zatímco jeho soupeř 33 a udělal pouze o jednu nevynucenou chybu méně (45:46). S neoblíbeným Španělem tak prohrál po dramatické bitvě i druhý vzájemný duel nestačil na něj ani loni na US Open, kde padl 5:7 v rozhodujícím setu. V hlavní soutěži tak nedoplní trojici Čechů Jakuba Menšíka, Jiřího Lehečku a Tomáše Macháče.

Výsledky kvalifikace na turnaji ATP Masters 1000 v Miami

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

1
Vlk-v-trave
17.03.2026 07:45
Cesky Ryan Harrison. Peklo pro jeho fans, kteri jsou bez poradne prupravy.;-)
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
