Svrčina je ve čtvrtfinále! V Číně slaví svůj největší kariérní úspěch

DNES, 16:16
ATP HANGZHOU - V parádních výkonech pokračuje na turnaji v čínském Hangzhou Dalibor Svrčina (22). V osmifinále si poradil s čínským soupeřem Zhizhenem Zhangem (28) ve dvou setech 6:4, 6:3 a zajistil si účast mezi posledními osmi. Čtvrtfinálová účast je také dosavadním maximem českého tenisty na nejvyšším okruhu. Dalším soupeřem mladého Čecha bude třetí nasazený kazašský tenista Alexander Bublik (28).
Dalibr Svrčina si zahraje v Číně o semifinále (@ AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia)

Svrčina – Zhang 6:4, 6:3

Svrčina vstoupil do duelu s Zhangem špatně, když prohrál hned své úvodní podání. Deblový parťák Tomáše Macháče však brejk potvrdit nedokázal, i on přišel o podání a velmi rychle bylo vyrovnáno na 2:2.

A divoký úvodní set pokračoval. V šesté hře úspěšně odvracel ostravský rodák dva brejkboly a srovnal na 3:3. Následující tři gamy ale vždy patřily hráčům na returnu, dvakrát o podání přišel čínský tenista a Svrčinovi to stačilo. První set získal za 41 minut 6:4 a šel do vedení 1:0 na sety.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

I druhou sadu začal přemožitel Mattea Berrettiniho z prvního kola velmi dobře. Ve třetím gamu prolomil Číňanův servis, což vzápětí potvrdil na svém podání a ujal se vedení 3:1. Definitivně mohl Zhangův odpor zlomit v páté hře, ani jeden z pěti brejkbolů však český reprezentant nevyužil.

Mrzet ho to však nemuselo. O své podání Svrčina ve zbytku zápasu nepřišel, za stavu 5:3 naopak uspěl na returnu, proměnil druhý mečbol a po hodině a 33 minutách boje se mohl radovat z postupu mezi nejlepších osm tenistů turnaje.

Svrčina, který do hlavní soutěže postoupil jako šťastný poražený z kvalifikace, si tak upevnil postavení v elitní stovce. V live žebříčku mu patří zhruba 87. příčka, což je také jeho dosavadní životní maximum.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

17
PTP
20.09.2025 18:22
Bouchač Dalík v nátělníku, až skočí na Bublíka, tak z něj budou chlupy lítat!(nekonkretizuji přesně z koho )
Trojchyba_Mat
20.09.2025 17:12
V živém žebříčku pět chlapů v devadesátce
pantera1
20.09.2025 17:18
Rozpínají se jak chobotnice, hlavně ať je to směrem vpřed .
Trojchyba_Mat
20.09.2025 17:24
Ježíš, chobotnice
Tomas_Smid_fan
20.09.2025 17:28
sazet sazet sazet
pantera1
20.09.2025 17:31
Jeho hlášky jsou nesmrtelné a stále se používají . A budou se používat . Vlastně je tady s náma pořád.
Trojchyba_Mat
20.09.2025 17:35
Je v této místnosti? Je v této místnosti?
Bestkemko jedno
pantera1
20.09.2025 17:37
Těžce pracující muž, pan velkopodnikatel. Má rád ženy a money
pantera1
20.09.2025 17:38
A pořád sázel na zahradě .
Trojchyba_Mat
20.09.2025 17:40
Pantera zde?
A ještě jednu dobu byl jeho obživou tanec
Tomas_Smid_fan
20.09.2025 17:42
ten chlapík tančí šíleně... jako by ho kousla tarantule nebo co.
Trojchyba_Mat
20.09.2025 17:44
Trojchyba_Mat
20.09.2025 17:52
Teda odbornicka pantera Málem bych zapomněl...
pantera1
20.09.2025 17:56
Pantera máš dneska tanga .
Trojchyba_Mat
20.09.2025 17:57
To byl strašnej trotl...
Chybí tu Aaaa, pan muster
darek.vrana
20.09.2025 16:52
S Bublikem to aspoň bude atraktivní zápas. Na oba se pěkně dívá.
HAJ
20.09.2025 16:27
Dalibor super. Využil plně příležitost. Příští kolo Bublik těžké, moc hodně těžké. Aspoň se otrká, takové zápasy potřebuje.
